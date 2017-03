Počela sanacija Zajedničkog štaba OSBiH, Ganić finansira radove

Jedna od kancelarija Zajedničkog štaba OSBiH u kojoj se urušio zid (Foto: Arhiv/Klix)

Počela je sanacija Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH (OSBiH), nakon što se u oktobru prošle godine prilikom izvođenja građevinskih radova na biblioteci Sarajevo School of Science and Technology (SSST) sručilo blizu sedam kubika građe u kancelarije ove zgrade.

Načelnik Zajedničkog štaba OSBiH generalpukovnik Anto Jeleč potvrdio je za Klix.ba da su Ministarstvo odbrane BiH i uprava SSST-a sporazumno potpisali ugovor o sanaciji štete, tako da radove finansira Ejup Ganić, osnivač i vlasnik SSST-a.



"Radnicima je osiguran nesmetan rad. Malo otežano funkcioniramo, ali opet uspješno. Koliko vidim i čujem, radovi polako napreduju i nadamo se da će što prije biti završeni. Desilo se šta se desilo, najvažnije je da u konačnici imamo pozitivan ishod", kazao nam je Jeleč, koji kao i većina radnika Zajedničkog štaba OSBiH zbog izvođenja radova trenutno ne boravi u svojoj kancelariji.



On nam je dalje pojasnio da su jedan dio vojnih službenika, dokumentacija i materijalna sredstva iz oštećenog dijela zgrade izmješteni u urede unutar zgrade, a dio uposlenika je premješten u Dom OSBiH.



Podsjećamo, prije nego je došlo do urušavanja zida u zgradi Zajedničkog štaba OSBiH u sarajevskoj ulici Bistrik, građevinske radove na objektu SSST-a ranije je obustavila Služba za inspekcijske poslove Općine Stari Grad. Međutim, investitor i izvođači su nastavili izvođenje radova, što je dovelo do oštećenja krilnih zidova, konstruktivnih elemenata objekta i međuspratne konstrukcije u zgradi Zajedničkog štaba OSBiH.