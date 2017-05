Pljuskovi s kišom i u ovoj sedmici u BiH, vedrije od vikenda

Foto: Klix.ba

Nova radna sedmica počela je s oblačnim vremenom i kišom, a takvo vrijeme će se zadržati sve do vikenda.

Nakon oblačnog jutra danas će uslijediti kratko razvedravanje. Sunce će zagrijati, ali već u poslijepodnevnim satima dolazi do promjene i očekuju se pljuskovi s grmljavinom u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne, te ponegdje u Hercegovini. Dnevna temperatura kretat će se između 18 i 24, na jugu do 28 stepeni.



U utorak će biti nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature kretat će se između 8 i 13, na jugu do 17, a dnevna će se popeti do 24 stepena, na jugu do 26.



Promjene neće biti ni u srijedu, s tim da se padavine u Posavini i Krajini očekuju tek u večernjim satima. Dnevna temperatura bit će viša za dva stepena nego u utorak, do 28 stepeni.



Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak će biti nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove koji će zahvatiti cijelu BiH.



Od vikenda slijedi razvedravanje, a prema podacima Accuweathera sunčano i toplo vrijeme preovladavat će cijelu narednu sedmicu.