Mostarsko humanitarno udruženje "Zajedno za naš grad" u tri godine postalo je prepoznatljivo u gradu na Neretvi, a efekat njihovog napornog rada osijetio se širom naše zemlje, čak i regije. Iza njih je uspješnih šezdesetak projekata, a ambiciozno gledaju prema narednom periodu i ističu svoj veliki cilj – izgradnju javne kuhinje.

Mostarsko humanitarno udruženje "Zajedno za naš grad" u tri godine postalo je prepoznatljivo u gradu na Neretvi, a efekat njihovog napornog rada osijetio se širom naše zemlje, čak i regije. Iza njih je uspješnih šezdesetak projekata, a ambiciozno gledaju prema narednom periodu i ističu svoj veliki cilj – izgradnju javne kuhinje.

Nermin Mehić, osnivač udruženja, prisjeća se vremena velikih poplava u našoj zemlji kad se mostarska raja organizovala i krenula pomagati ugroženim područjima. Kasnije su nastavili akcije i u svojoj lokalnoj zajednici, tako je i formalno nastalo Udruženje građana "Zajedno za naš grad"."Nismo krenuli od nule, imali smo četiri marke. Deri, Amanda i ja krenuli smo prikupljati pomoć za poplavljena područja. Kasnije je ostala jedna Facebook grupa, a mi smo nastavili pomagati. Udruženje smo registrovali naredne godine, u martu 2015. Nakon tri godine imamo stabilno udruženje, vlastite prostorije, automobil, redovne donatore i projekte koji se nesmetano realiziraju", priča nam Mehić, koji se nakon tri godine povukao s rukovodeće pozicije, prepustivši je mladom Ibri Puci.Pomaganje ljudima stvara ovisnost, kaže nam Mehić, te prepričava događaj od prije par dana kad je vidio čovjeka s dvoje djece koji nema sredstava da dovrši kuću. Za par sati je udruženje skupilo lijepu svotu novca, pronađen donator za građevinski materijal, a kasnije i ekipa koja je pomogla u opremanju stana."Projekat koji najradije izdvajam u ove tri godine su donacije toplih obroka za stara i iznemogla lica. Sad već radimo treću sezonu, prošle godine smo nosili obroke za petnaest ljudi. Ove godine nam se javilo udruženje pomozi.ba koje nam pomaže, tako je broj korisnika porastao na trideset", priča nam s ponosom Nermin Mehić.Mehić izdvaja i projekat i omogućavanja djeci slabijeg imovinskog stanja odlazak na more. Bilo je djece iz Doma za nezbrinutu djecu, ali i onih iz socijalno ugroženih porodica kojima udruženje pomaže i kroz druge projekte."Treći nama važan projekat je i onaj gdje devet studenata stipendiramo s 150 KM mjesečno. Projekat traje već pola godine, a svaki student je dužan mjesečno odraditi dvadeset pet sati volontiranja za udruženje", priča nam Mehić.Teško je naći i deset maraka nekad, priča nam Nermin, slikovito govoreći kako ga neki dobrostojeći sugrađani zaobilaze na ulici jer znaju da uvijek ima ideju kako nekom pomoći."Sve radimo za onaj osjećaj zadovoljstva da smo nekom pomogli, da nekad mirno zaspemo jer znamo da neko ko nije imao za večeru, sad sit liježe na počinak. Velika je satisfakcija kad ti ljudi koje ne znaš i kojima ne treba nikakva pomoć priđu na ulici i zahvale ti na onom što radiš, a oni su vidjeli efekte toga", priznaje nam naš sagovornik.Mehić je jako osjetljiv na siromaštvo, posebno stare i iznemogle osobe, tako je i veliki cilj UG "Zajedno za naš grad" usmjeren baš prema toj oblasti."Nama je cilj u narednom periodu da radimo možda malo manje akcija, ali da one budu vrijednije. Želja je da narednih godina izgradimo javnu kuhinju koja će hraniti dvije stotine ljudi dnevno. Stotinjak koji će doći do kuhinje po svoj obrok i stotinjak obroka onima koji nisu to u stanju, da im mi možemo odnijeti. Uvijek se sjetim one naše parole da glad nema naciju", priča nam o planovima Nermin Mehić."Zajedno za naš grad“ pomagao je i brojnima kojima je trebalo daleko od Mostara, pomagali su i izbjeglicama iz Sirije u Beogradu. Uvezali su mostarsku dijasporu i potrebe onih koji trenutno nemaju dovoljno za život u rodnom gradu, a rade i dalje. Sve projekte realiziralo je dvadesetak stalnih volontera te mnogi koji priskoče pomoći. Sad najavljuju otvaranje humanitarnih brojeva preko telekom operatere, a ako im želite pomoći u nekoj od akcija možete to učiniti volontirajući ili na neki drugi način. Više informacije možete naći na njihovoj stranici.