Mreža žena: Hitno prestati s diskriminiracijom porodilja u Federaciji BiH

Udruženje "Žene ženama" i članice 10 organizacija civilnog društva udruženih u "Womennet", dostavit će potpisane peticije građana i informativne pamflete predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u Federaciji BiH, kojima će ih podsjetiti na neispunjena višegodišnja obećanja vezana za izjednačavanje naknada porodiljama u Federaciji BiH.

Tokom kampanje "(Ne)diskriminacija porodilja u FBiH", do sada je prikupljeno 12.086 potpisa građana koji od zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima vlasti u FBiH, zahtijevaju da se prekine praksa diskriminacije porodilja "od kantona do kantona".



Prema zakonima koji su regulirani zasebno u svakom od deset kantona, neke porodilje imaju određena primanja, neke nemaju nikakva, dok porodilje zaposlene u javnim institucijama u svim kantonima u Federaciji BiH primaju tokom 12 mjeseci odsustva pune plaće kao kada su i radile (porodiljska naknada u visini 100 posto ostvarenih prosječnih plata).



"Diskriminacija porodilja u Federaciji dosegla je kritičnu tačku. Tako već godinama imamo situaciju da se neke porodiljske naknade isplaćuju u visini i do 4.000 KM, dok druge porodilje, kao npr. u Zenici ili Mostaru, nemaju sredstava čak ni da priušte pelene svojoj djeci. Imamo situaciju da nam se javljaju žene tvrdeći da svoju djecu previjaju plastičnim kesama", saopćeno je iz Udruženja "Žene ženama".