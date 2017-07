Međunarodna nagrada Isa beg Ishaković predsjedniku Azerbejdžana Ilhamu Aliyevu

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev ovogodišnji je dobitnik Međunarodne nagrade Isa beg Ishaković, najznačajnijeg građanskog priznanja u Bosni i Hercegovini.

To je za Klix.ba potvrdio predsjedavajući Komiteta za dodjelu Međunarodne nagrade Isa beg Ishaković akademik Ljubomir Berberović, ističući kako je Komitet odluku donio većinom glasova."Primarna je namjera Utemeljitelja da Međunarodna nagrada Isa beg Ishaković podiže mostove i prepoznaje istinske prijatelje svih naroda i našega društva u cjelini. U svojevrsnoj retrospektivi rada Komiteta u prethodnoj deceniji vrijedi istaknuti da je priznanje jednom državniku ujedno i priznanje fundamentu te zemlje, osobenostima, njenoj kulturi i svim njenim građanima", kazao je akademik Berberović.Posjeta predsjednika Azerbejdžana Ilhama Aliyeva Bosni i Hercegovini kada će mu biti uručena Međunarodna nagrada Isa beg Ishaković na tradicionalnoj svečanosti u Narodnom pozorištu Sarajevo, ujedno je i prva posjeta jednog predsjednika Azerbejdžana našoj zemlji od sticanja nezavisnosti. To je, dakako, i potvrda snažne bilateralne saradnje dviju zemalja, ali i kruna prijateljstva između Sarajeva i Bakua koji su se bratimili još daleke 1972. godine. Sarajevo i Baku gradovi su pobratimi, ali i gradovi čija kultura i baština sa svojim zajedničkim obilježjima predstavljaju vrijedan most između Evrope i Azije.U ovogodišnjem sazivu Komiteta sudjelovali su i akademik Dejan Milošević, akademkinja Hanifa Kapidžić - Osmanagić, akademik Taib Šarić, akademik Vladimir Premec, akademik Perica Vidić, akademik Abdulah Šarčević, akademik Zdenko Lešić, akademik Slobodan Loga, akademkinja Branislava Peruničić, akademkinja Adila Pašalić - Kreso i dr.Kompletan saziv Komiteta koji je donio odluku o laureatu Međunarodne nagrade Isa beg Ishaković za 2017. godinu možete dobiti OVDJE