Kompanija Shell ponovo zainteresovana za istraživanje i eksploataciju nafte u FBiH

Multinacionalna kompanija Shell ponovo je iskazala interes za poslovnu saradnju s Vladom FBiH na istraživanju i eksploataciji nafte u Federaciji BiH. Ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić potvrdio je za Klix.ba da će se 23. oktobra u Sarajevu sastati s predstavnicima kompanije.

"Jedan bh. ambasador me zvao i zamolio da ih primim da razgovaramo o temi koja je bila aktuelna i ranije. Ove ili naredne sedmice ćemo objaviti oglas za izbor najboljeg konsultanta koji će nas pratiti u tom procesu i razgovarati sa Shellom. Nadamo se da ćemo nakon toga vrlo brzo objaviti i glavni oglas za istraživanje i eksploataciju. Predstavnici kompanije Shell vjerovatno žele vidjeti način na koji ćemo mi to uraditi i uslove koje moraju ispuniti", kazao nam je Džindić.



Memorandum o razumijevanju između Shella i Vlade FBiH potpisan je 2011. godine, produžen je 2013. i 2014. godine, a 2015. godine multinacionalna kompanija sa sjedištem u Hagu pismenim putem je obavijestila Vladu FBiH da ipak neće istraživati naftu, za šta je, prema Memorandumu, trebala izdvojiti između 300 i 700 miliona KM. Naime, memorandumom je bilo predviđeno da će, na osnovu postojeće pisane dokumentacije o izvedenim istražnim radovima, Shell o vlastitom trošku izvršiti digitalizaciju geoloških i geofizičkih podataka, izraditi početni geološki i geofizički prikaz podataka i strukturnu rekonstrukciju tektonskog vijenca koristeći savremene alate, tehnologiju i ispitivanje, kako bi bili dobijeni osnovni podaci za procjenu perspektivnosti ležišta u Federaciji Bosne i Hercegovine.



Tada je objavljeno da se povlači zbog promjena u energetskom okruženju.



"Naftna kompanija Shell Exploration Company je 22.9.2015. godine dostavila obavijest da ne žele iskoristiti mogućnost produženja Memoranduma o razumijevanju iz razloga revizije i analize internog portofolija, a pod uticajem trenutnog stanja tržišta nafte i plina. Odluka je donesena prvenstveno na osnovu njihove svjetske procjene portofolija, a ne na osnovu procjene o perspektivnosti područja Federacije BiH", saopćeno je tada iz Vlade FBiH.



Vlada FBiH je poručila da će nastaviti implementaciju Projekta istraživanja nafte i plina u Federaciji BiH.



"U obrazloženju se Shell Exploration Company zahvaljuje na saradničkom pristupu, doprinosu i stručnosti učesnika u projektu iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog zavoda za geologiju, koji su pomogli da budu urađeni procjena perspektivnosti i izvještaj o geologiji Federacije BiH, a koji su doprinijeli boljoj slici o poslovnom okruženju Federacije BiH", saopćeno je iz Vlade FBiH 2015. godine.



Bivši ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Eldar Trhulj odluku o povlačenju je opisao iznenadnom jer je to, kako je kazao, jedina kompanija koja je ostala kada su svi odlazili iz BiH zbog turbulencije, te je već tada najavio mogućnost njenog povratka.



"Shell je bio spreman uložiti 600-700 miliona dolara, što može rijetko koja kompanija. Kada sam bio u Hagu u sjedištu Shella velika je stvar da je na karti svijeta označeno Sarajevo i na njemu značka Shella. Prema mojim informacijama, iako su se povukli, ipak su spremni na povratak ako druga strana bude zainteresirana za njih", kazao je Trhulj.



I izgleda da su njegove informacije bile tačne.