Izetbegović: Reakcije na moju izjavu o ostavljanju BiH u amanet Erdoganu su cjepidlačenje

Bakir Izetbegović (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

U Centrali SDA u Sarajevu danas je održana sjednica Predsjedništva SDA poslije koje se novinarima obratio predsjednik stranke Bakir Izetbegović. Izetbegović je komentarisao reakcije na njegovu izjavu da je njegov otac Alija Izetbegović ostavio predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu ostavio Bosnu u amanet.

"To je cjepidlačenje, jer šta je amanet nego briga? ostaviti nekome nešto u amanet znači ostaviti mu brigu nad nečim. Evropska unija i pojedine zemlje Evrope dale su snažnu podršku BiH i obnašale amanet. Islamske zemlje pružile su ogromnu pomoć, a moj rahmetli otac jeste prepoznao jednog nadolazećeg lidera i dao mu lično BiH u amanet, dakle zaduženje da on lično ne zaboravi takve obaveze. Pogledajte na kakav način amanet obnašaju Srbija i Hrvatska, koliko često srpski ili hrvatski lideri odu u zagreb ili Beograd. I onda se ova izjava izjava izvuče picnetom i cijepa na četvero", rekao je Izetbegović.



Dodao je kako se inače Bošnjacima dešavaju takve stvari i objasnio to primjerom trotara ispred Predsjedništva BiH.



"Da nismo popravili trotoar rekli bi da ne znamo ni to uraditi, a kada to uradimo onda je to tema u zemlji koja ima mnogo ozbiljnih problema. Priča o amanetu je slična stvar", rekao je.



Govorio je i o mogućim koalicijama i narednim predizbornim potezima ove stranke,



"Kada je završio rat koalirali su oni koji su ratovali međusobno jer drugačije ne mogu doći do vlasti. Ono što je izazvalo druge stranke protiv SDA je zanemarivo. naravno da će svi koalirati sa SDA kada ona bude imala snažan koalicioni kapacitet, a rema ispitivanjima IPSOS-a je očigledno da će ona to imati", rekao je dodajući kako SDA jedino neće koalirati s Radončićem.



"Mislim da je vrijeme da Bošnjaci prekinu svaku vrstu koalicije s njim. Dali smo mu puno šansi, on je osoba s kojom ne bih nikada koalirao", rekao je Izetbegović.