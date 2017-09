Ismir Jusko kupio najskuplji model Škode Superb s dizajnerskim potpisom

Državni ministar komunikacija i prometa Ismir Jusko kupio je nedavno novi službeni automobil, "Škodu Superb" s dizajnerskim potpisom, koji je od osnovnog modela ovog auta skuplji za 26.000 maraka.

"Superb" plaćen 81.000 konvertibilnih maraka (KM), s pogonom na sve točkove i automatskim mjenjačem, ima potpis Laurin & Klement, kojim se označava posebna serija ovog automobila s najluksuznijom opremom, i najskuplji je automobil koji proizvodi "Škoda", prenosi Detektor.ba Logotip Laurin & Klement ugraviran je u kožne leđne naslone sjedala i predstavlja još dašak ekskluzivnosti, navodi se u zvaničnom opisu modela."Varijanta opreme Laurin & Klement predstavlja savršenu kombinaciju visoke klase i vrhunske tehnologije”, riječi su kojima se opisuje ova izvedba “Superba”, gdje se još dodaje kako je L&K “oličenje ljepote, originalnosti, sigurnosti i maksimalne udobnosti”.Ministar Jusko je nedugo nakon svog imenovanja odbio putovati biznis-klasom i odlučio letjeti jeftinijom, ekonomskom klasom. Za medije je izjavio “kako je za njega nedopustivo da se toliki budžetski novci u državi kakva je BiH potroše na avionsku kartu”."Nema uopće potrebe da se razbacujemo budžetskim novcima”, kazao je Jusko.Kompanija “Porsche BH”, od koje je nabavljen automobil, dala je više od 6.500 maraka popusta za model čija je konačna cijena s dodatnom opremom dostigla vrijednost od 81.000 KM.U već luksuzni model L&K uključena je i dodatna oprema u vrijednosti većoj od 6.000 KM, među kojom su zadnja kamera, trozonski klima-uređaj, kožne presvlake i ventilirana prednja sjedišta, sistem za navigaciju čija je cijena veća od 2.000 KM i “dodatna zaštita odozdo prednjeg dijela i od udara kamenčića”. Na spisku dodatne opreme je i “uklonjiva vreća UNIBAG” cijene 192 KM, koja nije tražena u tenderu ali je isporučena. U katalogu “Superba” navodi se kako vreća služi za “transport skija ili snowboarda”.Jusko nije želio govoriti o nabavci auta, ali je za razgovor zadužio sekretara ministarstva Igora Pejića.Pejić za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) objašnjava da je posljednja nabavka vozila bila prije nekoliko godina i da su ovom kupovinom napravljene uštede jer, po pravilniku o nabavkama vozila, državni ministri mogu kupiti auto vrijedan do 100.000 KM.“Ovom nabavkom mi smo napravili 20.000 KM uštede u budžetu institucija, zbog činjenice da ministar nije htio nabaviti auto klase koje ima pravo kao ministar”, objašnjava Pejić.Prema Pejiću, Jusko nema vozača, na čemu su također napravljene uštede, a Ministarstvo komunikacija i prometa ima manje troškove za plaće od ostalih ministarstava.“Uvažavajući okolnost da se radi o državnom ministru, cijenimo da nije red da se ministar vozi u ‘Škoda Fabiji’ ili ‘Dacia Sanderu’, uvažavajući klasu vozila, ali ne bi bilo reprezentativno da se ministar vozi u takvom autu”, kaže Pejić, smatrajući kako je ministar odlučio nabaviti auto koji je, u odnosu na iznos koji ima pravo potrošiti, “niže klase, ali koji zadovoljava potrebe kretanja našim cestama”.Pejić je dodao kako ne misli da je “bitan dizajnerski potpis”.“Mislim da ministar uopšte ne zna da to ima”, kaže Pejić i objašnjava da je cilj bila nabavka “paketa opreme koji nosi sa sobom”, što opravdava razliku u cijeni u odnosu na osnovni model.Automobil u kojem su se vozili dosadašnji ministri prometa bio je “Audi A6” iz 2007. godine, koji je prešao gotovo pola miliona kilometara i njegovo održavanje se više nije isplatilo, objašnjava Pejić. On kaže da Ministarstvo godinama nije nabavljalo nova vozila. Uz “Superb”, nedavno su kupljena i druga dva auta – “Škode Rapid”, koje su plaćene po 25.000 KM.“Možda bi to u realnosti bilo protumačeno kao lošija klasa, ali nije, to su auti koji služe svrsi”, napominje Pejić.On dodaje da je “grubo reagirao” kada su ga pojedini uposlenici ministarstva kritikovali zbog ove kupovine.“Čak sam imao primjedbe ljudi unutar ministarstva koji su rekli: ‘Mogli ste neko skuplje auto kupiti – stvarno, ‘Škoda Rapid’ – smiju nam se gdje god dođemo”, kaže Pejić i dodaje da su uposlenici ministarstva “čak išli na sastanak u Makedoniju tim autom”, ali da su se žalili da im je bilo dosadno u putu jer auto nema CD, nego samo radio.Vreća za prijevoz skija u novom “Superbu” nije tražena, “niti kome treba, niti koga zanima”, i vjerovatno je došla u paketu s drugom opremom, objašnjava Pejić.“Ministar se ne bavi opremom, niti je to tražio”, ističe Pejić.