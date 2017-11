Edita Đapo: Zakon o turizmu će rasteretiti privredu, a Zakon boravišnoj taksi će donijeti 800.000 KM

Edita Đapo (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

Vlada Federacije BiH na današnjoj je sjednici utvrdila Prijedlog zakona o turizmu FBiH kojeg je Ustavni sud FBiH proglasio neustavnim te Prijedlog zakona o boravišnoj taksi FBiH. Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo je kazala da su zakoni djelimično usklađeni s direktivama EU te da će prvi rasteretiti privredu, a po osnovu drugog će se ubirati 800.000 KM.

Vlada Federacije BiH na današnjoj je sjednici utvrdila Prijedlog zakona o turizmu FBiH kojeg je Ustavni sud FBiH proglasio neustavnim te Prijedlog zakona o boravišnoj taksi FBiH. Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo je kazala da su zakoni djelimično usklađeni s direktivama EU te da će prvi rasteretiti privredu, a po osnovu drugog će se ubirati 800.000 KM.

Zakon o turističkim zajednicama i promociji FBiH proglašen je neustavnim u julu 2014., a 2015. je prestao važiti. Đapo ističe da je nakon detaljne analize donesena odluka da se on spoji sa Zakonom o turističkoj djelatnosti i da se predloži novi zakon o turizmu koji reguliše oblasti turističke zajednice, turističkih agencija i vodiča.



"Zakonom rasterećujemo privredu jer se ukida turistička članarina tako da je privatni subjekti više neće uplaćivati jer je to prepoznato kao parafiskalni namet. Smanjujemo procedure registracije turističkih agencija i skupa s vodičima smo odlučili da oni koji su do sada mogli raditi samo kao obrtnici uz fiskalnu kasu, od sada će moći raditi kao samostalna, pravna lica ili uposlenici agencije ili će ostati obrtnici. Moći će da rade preko vikenda, sezonski ili godišnje. Planirano je uvođenje elektronskog registra svih agencija i vodiča u resornom ministarstvu. Vodiči će polagati ispit općeg znanja na federalnom i posebnog znanja na razini kantona. Definisane su i nove oblasti iz destinacijskog mendžamenta, tako da će FBiH, kanton ili općina moći određeni lokalitet proglasiti lokalitetom od značaja za razvoju turizma", kazala je Đapo.



Prema Zakonu o boravišnoj taksi, svaki turista će na određenom lokalitetu platiti boravišnu taksu, a definisano je i ko je izuzet od plaćanja.



"Prema Zakonu će 10 posto ići na nivo Federacije, 10 posto kantonima i 80 lokalnoj zajednici. Uskladili smo Zakon s preporukama Svjetske turističke organizacije koje preporučuje da novac ostaje tamo gdje se generira. Srbija sve ostavlja lokalnoj zajednici, Crna Gora ostavlja 80 posto, Hrvatska 65, ali će i ona uskoro početi ostavljati 100 posto. Vlada će svake godine u oktobru predlagati iznos boravišne takse za sljedeću godinu. Sada ona iznosi dvije marke, pretpostavlja se da će tako ostati, ali je moguće i povećanje. Očekujemo da će se na taj način ubirati oko 800.000 KM", kazala je ministrica.



Utvrđeni zakoni će biti upućeni u Parlament FBiH na usvajanje. Sjednica Vlade FBiH je prekinuta i nastavit će se u srijedu.