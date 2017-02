Dogs Trust: Neophodno uspostaviti zakonski sistem za upravljanje populacijom pasa

Nakon brutalnog čina trovanja pasa u Zenici, na adresu Fondacije Dogs Trusta ponovo stižu informacije i snimke, ovaj put iz Srebrenika, o masovnim ubijanjima pasa koji plutaju po rijeci ili su ostavljeni na javnim mjestima.

Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba

Nakon brutalnog čina trovanja pasa u Zenici, na adresu Fondacije Dogs Trusta ponovo stižu informacije i snimke, ovaj put iz Srebrenika, o masovnim ubijanjima pasa koji plutaju po rijeci ili su ostavljeni na javnim mjestima.

"Ured za veterinarstvo je najviša instance nadležnosti za provedbu državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Ured funkcionira u okviru Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ured je predložio ovaj državni Zakon kojeg je na skupštini iznijelo Ministarstvo, te je parlamentarnom većinom i usvojen 2009. godine. Sama provedba Zakona jeste na lokalnim vlastima, ali je Ured po čijem prijedlogu je Zakon i izglasan, taj koji treba da to osigura i nadgleda, i svakako da reaguje i zaustavi njegovo kršenje", navode iz Dogs Trusta.



Kažu kako je reakcija ureda na oba ova nedavna slučaja, kao i na prethodna, dokumentovana kršenja Zakona o čemu su uvijek bili obaviješteni, izostala. Također su izostale akcije ili inicijative da se to zaustavi ili sankcionira.



"Za cijelo pitanje pasa lutalica okrivljeni su sami psi, problem je nepotrebno ispolitiziran, a postao je i izvor nelegalne zarade na račun nedužnih životinja. Tako je problem, bez sistemskog, holističkog pristupa eskalirao, a pojedinci su evo počeli masovno preuzimati stvari 'u svoje ruke'", kažu iz Dogs Trusta.



Ističu kako od svog dolaska u BiH zagovaraju i svesrdno podržavaju uspostavu zakonskog sistema za upravljanje populacijom pasa.



"Ova rečenica se pretvorila u neku nestvarnu frazu koja se shvata kao naša samo-promocija, jer tvrdimo i uvjereni smo da bi zakonski i humani sistem sigurno riješio problem napuštenih pasa i da bi to bilo trajno. Okrutnost prema životinjama, pored toga što predstavlja krivično djelo, je zapravo indikator za šablon koji se može lako početi odnositi i na odnos prema ljudima, tako da bi ovo pitanje trebalo zanimati i one koji životinje ne vole ili ih se boje", kažu iz Dogs Trusta.