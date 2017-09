Nakon 19. Sjednice Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora medijima se obratio predsjednik HNS-a Dragan Čović. Ključna tačka sjednice bila je aktulna politička situacija, a govorilo se i o Izvještaju o radu Glavnog vijeća HNS-a.

Nakon 19. Sjednice Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora medijima se obratio predsjednik HNS-a Dragan Čović. Ključna tačka sjednice bila je aktulna politička situacija, a govorilo se i o Izvještaju o radu Glavnog vijeća HNS-a.

"Jednoglasno je dogovoreno da HNS oko svih ključnih i strateških pitanja mora imati koncenzus i zajednički nastup, da to ni na koji način ne sputava pluralnost ili višestranačje unutar HNS-a. Dogovoreno je i da na dnevni red narednih sjednica stavimo neka vitalna pitanja vezana za hrvatski narod, odnos prema nekim zakonima koje smo uputili u proceduru, Izborni zakon, Zakon o RTV sistemu, Demografsku strategiju hrvatskog naroda u BiH i odnose unutar naših stranaka kako bi na kvalitetan način dočekali izbornu kampanju, jer vjerujemo da mi o izborima nećemo govoriti do proljeća naredne godine", kazao je u uvodu Dragan Čović.



Na pitanje novinara našeg portala kako se SNSD-ovo blokiranje puta naše zemlje prema NATO-u odražava na njegov odnos prema Miloradu Dodiku, Čović je kazao kako ništa ne može blokirati taj put.



"Naš NATO put ne može niko blokirati, iako se u javnosti špekulira na različite načine. Sve srpske stranke imaju jedinstven stav i i vidjet ćete kako će sve to jačati prije svega dolaskom predsjednika Aleksandra Vučića u četvrtak i petak u Bosnu i Hercegovinu. Oni taj stav oko NATO saveza usuglašavaju sa Srbijom, ali što se tiče MAP-a stav svih srpskih stranaka pa i SNSD-a da on ide dinamikom i ja sam uvjeren kad u decembru bude ministarsko zasjedanje da ćemo dobiti aktiviranje plana", odgovorio je Čović.



Čović je još jednom izrazio uvjerenost da će u ovoj godini doći do izmjena Izbornog zakona, dodavši da će za to trebati vjerovatno napraviti usuglašavanje verzije koje budu usvojene na dva parlamentarna doma. Stav HNS-a je i dalje onaj da svako rješenje koje garantira da hrvatski narod bira svoje predstavnike u Domu naroda i Predsjedništvu je prihvatljiv.



Čović je odbio komentarisati šta znači Ljubićeva izjava "oko prelaska Rubikona", ako ne dođe do izmjena Izbornog zakona, kazavši da je duboko uvjeren da će se izmjene desiti, da je to njegov posao i on vjeruje da će biti uspješno završen.



Na pitanje oko prijetnji HDZ 1990 da će izaći iz HNS-a jer je on postao "servis jedne stranke", Čović je kazao da je to volja svake od stranaka, da HNS radi krajnje profesionalno te da ima najava da će i neke nove stranke koje su obezbijedile uslove biti pozvane da im se pridruže. Čović je kazao da još niti jedna odluka nije donešene preglasavanje, da je sve išlo postignutim konsenzusom.



Komentarisao je i Čović negativnu ocijenu CCI-a oko rada Vijeća ministara kazavši da on odgovora o radu Predsjedništva BiH te da tu nema niti jednog akta koji čeka. Kazao je i da je imao sastanak sa predstavnicima Vijeća ministara te ustvrdio da se izgubila parlamentarna većina.



Od skorašnje posjete Aleksandra Vučića našoj zemlji Ćović mnogo očekuje, kaže da je i sam radio najviše na tome.



"Susjedi treba da imaju posebno mjesto u Bosni i Hercegovini, šta god neko mislio o tome. To smo postigli sa Crnom Gorom, jer smo u zadnje vrijeme imali nekoliko sastanaka na svim nivoima. Na isti način to želimo i sa Srbijom i Hrvatskom. Nažalost sa Srbijom već duže nismo uspjeli realizirati posjetu predsjednika na službenom nivou i zbog toga smo poradili da posjeta gospodina Vučića bude jedna od prvih nakon izbora", kazao je Dragan Čović, član Predsjedništva BiH.



Čović je i najavio sutrašnju posjetu Plenkovića našoj zemlji, kao i onu predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović za mjesec ili dva. Još je najavio uspostavu trilaterale sa zemljama u regiji, sve u cilju aktivnije komunikacije.