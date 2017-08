Broj vakcinisane djece u BiH u padu od 2013. godine, zabrinjavajući broj oboljelih od ospica i zaušnjaka

Menadžer Programa za imunizaciju i bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za evropski region Robb Butler upozorio je prije nekoliko mjeseci da bi BiH mogla doživjeti "rumunski scenarij" zbog pada broja djece koja su vakcinisana protiv zaraznih bolesti. U Rumuniji je zavladala epidemija ospica od koje je umrla 21 osoba.

Menadžer Programa za imunizaciju i bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za evropski region Robb Butler upozorio je prije nekoliko mjeseci da bi BiH mogla doživjeti "rumunski scenarij" zbog pada broja djece koja su vakcinisana protiv zaraznih bolesti. U Rumuniji je zavladala epidemija ospica od koje je umrla 21 osoba.

Kritična 2015. godina

Kada je rijč o stepenu imunizacije po kantonima, najgora situacija je u Zapadnohercegovačkom kantonu već tri posljednje godine, gdje je naprimjer stepen imunizacije protiv ospica sa 73 posto, koliko je bilo 2014. godine, opao na 42,8 posto u 2016. godini. U prošloj godini zabilježen je pad stepena imunizacije u svim kantonima, a na drugom mjestu je KS sa 47,4 posto sprovedenog plana imunizacije.



Raste broj oboljelih

"Rumunski scenarij"

Najveći stepen vakcinacije u BiH zabilježen je 2012. godine, kada je od predviđenog broja djece svim vakcinama vakcinisano 98,8 posto. Od tada se bilježi konstantan pad broja vakcinisane djece i porast zaraznih oboljenja.Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Naredbi o programu obaveznih imunizacija, u FBiH je obavezno vakcinisanje protiv 10 zaraznih bolesti: difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize, ospica, rubeole, zaušnjaka, tuberkuloze, hepatitisa B i bolesti uzrokovanih haemophilus influenzom tip b.Kako se može vidjeti iz podataka Zavoda za javno zdravstvo FBiH, na području FBiH najveći broj djece redovno prima vakcinu protiv tuberkuloze, dok su ostale u padu, a pogotovo vakcine koje se daju protiv ospica, rubeole i zaušnjaka.U 2013. godini 87,3 posto djece je primilo vakcinu MRP1, a 85,9 posto MRP2 koje se daju protiv ove tri zarazne bolesti. U 2014. godini taj procent je porastao na 89,1 posto za MRP1 i 91,5 za MRP2.Već 2015. godine uslijedio je drastičan pad pa je MRP1 vakcinu primilo 77,9 posto djece, a MRP2 81,5 posto."Posljednjih pet godina u FBiH se registrira kontinuiran pad obuhvata vakcinama iz Programa obvezne imunizacije. Obuhvat varira od vakcine do vakcine i generalno je znatno niži od preporučenih 90/95 posto za većinu vakcina. U 2016. godini, visok obuhvat imunizacijom od 96,4 posto ostvaren je samo vakcinom protiv tuberkuloze. Prosječna vakcinisanost djece sa tri doze vakcine protiv hepatitisa B u Federaciji BiH iznosi 71,1 posto, obuhvat cjepivom protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječje paralize iznosi 71,3 posto, a najniži obuhvat je vakcinom protiv morbila, rubeole i zaušnjaka (MRP vakcinom), 64 posto. U 2016. godini zabilježen je niži obuhvat imunizacijom od preporučenog u svim kantonima FBiH", kazali su nam iz Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH.S druge strane, broj oboljelih od ospica, rubeole i zaušnjaka raste. U 2013. godini od ospica je oboljelo šest osoba, da bi 2014. godine taj broj porastao na 3.426 osoba. U 2015. godini od ospica je oboljelo 1.677 osoba. U prošloj godini taj je broj smanjen na 118 osoba.Kada je riječ o zaušnjacima, u 2013. godini je bilo 82 oboljelih, 2014. godini 117, 2015. godini 56, a u prošloj godini 86.Od rubeole su u 2013. godini bolovale tri, 2014. godine pet, 2015. godine osam, a prošle godine 14 osoba.Ni u Republici Srpskoj stanje nije bolje. Nakon što je 2013. godine zabilježen pad oboljenja od zaraznih bolesti koje se sprečavaju vakcinacijom, u 2014. godini je zabilježeno drastično povećanje broja oboljelih od ospica sa šest na 1.662 oboljele osobe. Povećanje se bilježi i u 2015. godini kada je oboljelo 2.410 osoba. U toj godini je zabilježn pad primanja vakcina OPV (dječija paraliza), MRP (ospice, rubeola, zaušnjaci) i HBV (hepatitis B).Spеciјаlisticа еpidеmiоlоgiје Instituta za javno zdravstvo Republike Srpke Јаnjа Bојаnić ranije je izjavila dа је оbuhvаt imunizаciје u RS-u nеzаdоvоljаvајući."Ovo mоžе dа dоvеdе dо еpidеmiја mоrbila, rubеоlе i pаrоtitisа, оdnоsnо svih 10 zаrаznih bоlеsti prоtiv kојih sе vrši оbаvеznа vаkcinаciја. Obuhvаt је nеzаdоvоljаvајući uglаvnоm zbоg nеdоvоljnоg nivоа znаnjа i оdgоvоrnоsti rоditеljа, аli i nеgаtivnih stаvоva nеkih zdrаvstvеnih rаdnikа. U RS-u је оbuhvаt MRP vаkcinоm nајniži u оdnоsu nа оstаlе vаkcinе i iznоsi u prоsјеku 74 pоstо, а dа bi biо оciјеnjеn kао dоbаr trеbа dоstići 95 posto", kazala je ranije Bojanić.Stručnjaci iz WHO kazali su da je situacija alarmantna i da BiH ima jedan od najnižih obuhvata imunizacijom u regiji. Butler iz WHO-a je kazao kako svi u BiH trebaju biti svjesni toga, i vlasti i roditelji, jer, ako nastavimo posmatrati ovakav pad obuhvata imunizacijom, tada ćemo u BiH vidjeti ono što se dogodilo u Rumuniji.Podsjetimo, do aprila je u Rumuniji bilo registrovano 4.800 osoba oboljelih od ospica, a 21 osoba je umrla. Razlog koji je doveo do epidemije je pad stepena imunizacije.