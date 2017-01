Svake godine ukopavaju se žrtve proteklog rata čije su kosti pronađene u masovnim grobnicama širom BiH. Kosti budu identifikovane zahvaljujući stručnom timu Instituta za nestale osobe (ICMP) koji ih selektuje i uradi DNK analizu.

Ekipa BBC-ja je posjetila prostorije ICMP-a u kojima se rade DNK analize. Kosti su poredane uz lične stvari žrtava kao što su dokumenti, novčanici i novac. Radnici redaju kosti i stvari te oprezno čiste prljavštinu s njih.



"Radimo sva antropološka preispitivanja slučajeva. Ponovo ispitujemo prethodno uzete DNK utorke, utvrđujemo da li je potrebno uzeti nove DNK uzorke i pregledamo svu prateću dokumentaciju. Pokušavamo naći bilo kakvu informaciju koja će nas odvesti do identiteta", kazala je za BBC Dijana Saržinski koja upravlja projektom "No Name" u ICMP-u.



Dvije trećine projekta je urađeno, a ICMP je do sada identifikovao 80 nestalih osoba. Još se traga za 8.000 osoba iz proteklog rata, a 3.000 posmrtnih ostataka još nije identifikovano. Negdje između ove dvije brojke je potencijalna utjeha za hiljade porodica.



"Zaista sam ponosna. Možda se broj čini malim, ali to je 80 osoba koje smo vratili kući", kazala je Saržinski.



Smilja Mitrović se nada da će ovaj tim pomoći u identifikaciji i sahrani njenog sina Dragana. Bio je 19-godišnji vojnik u Vojsci Republike Srpske kojem su ostala još dva dana do kraja služenja vojnog roka kada je nestao u septembru 1995. godine.



"Kada smo saznali da je nestao, muž i ja smo napustili posao i tražili ga. Pet godina kasnije, preminuo je i suprug. Imao je samo 45 godina. Već 22 godine tragam i svako jutro kada ustanem očekujem telefonski poziv u kojem će mi reći da su ga našli i da ga mogu ukopati. Nisam se borila oružjem u ratu, moja borba je počela nakon rata srcem i dušom. Kada bismo mogli riješiti ovaj problem i pronaći nestale osobe mislim da bi BiH napravila veliki korak naprijed", kazala je majka za BBC.



Prije nego je ICMP razvio novu tehnologiju za DNK analizu, porodice su morale vizuelno identifikovati žrtvu, a potom bi se uzimali njihovi uzorci krvi i poredili sa DNK koji je uzet s kostiju žrtava. Ako dođe do pozitivnog rezultata, onda slijedi ukop.



"Porodice su onda u mogućnosti da ukopaju ostatke svojih najmilijih, a BiH možda bude korak bliže ka pomirenju", piše BBC.