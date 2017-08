Treći po redu Juventusov kamp u Bosni i Hercegovini, na kojem je učestvovalo 80 dječaka i djevojčica, završen je protekle sedmice.

Na terenu Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu (IUS), dječaci i djevojčice u opremi najboljeg italijanskog kluba, vrijedno su trenirali dva puta dnevno, pokazujući zavisne fudbalske vještine pod budnim okom trenera iz Italije i BiH.

Osamdeset učesnika ovogodišnjeg kampa imali su priliku trenirati pod trenerskom palicom trenera iz Italije Mihe Rojine, Renza Cristafullija i Fabia Sorentina, te lokalnih trenera Ervina Omerovića, Namika Salkića, Adnana Nekića i Anesa Memića.



"Na ovogodišnjem kampu imali smo dječake i djevojčice iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Slovenije, Italije, dijaspore i naravno BiH. Prioveli smo cijelu sedmicu zajedno stvarajući najprije ljude, pa tek onda fudbalere, jer to je naš slogan", kazao je Miha Rojina, koji je pohvalio organizaciju kampa, te najavio nove projekte kada je u pitanju Juventus Akademija u BiH, koja traje tokom cijele godine.



Inače, treninzi na terenu IUS-a trajali su pet dana i to dva puta dnevno sa zabavnim programom između rada, a dječaci i djevojčice, koji su učestvovali u kampu imat će priliku da u narednom mjesecu, besplatno treniraju u Juventus Akademiji, koja starta 4. septembra na Internacionalnom Univerzitetu na Ilidži.



"Završetak kampa je samo uvod u novu sezone, gdje će 'J Akademija' učestvovati i u Kantonalnoj ligi grada Sarajeva, što je svakako novitet i nagrada za našu djecu koja treniraju u Akademiji", riječi su Ervina Omerovića, trenera Akademije.



"Odgajamo ljude, pa tek onda fudbalere", slogan je kojim će Juventus i u narednom periodu egzistirati u BiH, ali i regiji, s obzirom na to da je najavljena saradnja i sa zemljama iz okruženja.​