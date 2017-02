Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine prošlog vikenda u Zenici je ostvarila nemoguće. U najavi meča s Poljskom sve nade naši bh. teniseri su uložili u singl mečeve, a senzacija je bio dubl gdje su porazili moćnu Poljsku, što je bilo iznenađenje za sve pa i za njih same. Međutim, da bi naši teniseri nastavili dalje, potrebna je podrška svih nivoa vlasti.

Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine prošlog vikenda u Zenici je ostvarila nemoguće. U najavi meča s Poljskom sve nade naši bh. teniseri su uložili u singl mečeve, a senzacija je bio dubl gdje su porazili moćnu Poljsku, što je bilo iznenađenje za sve pa i za njih same. Međutim, da bi naši teniseri nastavili dalje, potrebna je podrška svih nivoa vlasti.