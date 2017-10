Nadal slavio protiv Čilića i plasirao se u finale ATP turnira u Shanghaiju

Foto: EPA-EFE

Rafael Nadal plasirao se u finale ATP turnira u Shanghaiju nakon pobjede u polufinalu protiv Hrvata Marina Čilića rezultatom 2:0.

Još od samog početka Nadal je napao Hrvata agresivnom igrom, a u prvom i trećem gemu imao je po tri break lopte koje nije uspio iskoristiti, dok je Španac na svom servisu bio poprilično siguran i od početka držao stvari pod svojom kontrolom.



Hrvat je zatim u desetom gemu pri vodstvu od 5:4 u gemovima imao također tri prilike za break kojima je mogao doći do osvojenog prvog seta, ali je Španac to spasio i već u narednom gemu napravio break koji mu je donio vodstvo od 1:0 u setovima.



Sve ono što gledaoci nisu vidjeli u prvom, vidjeli su u drugom setu jer su oba igrača igrala puno otvorenije na protivnikov servis. Već na samom početku Nadal je došao do prednosti od 3:1, da bi u šestom gemu Marin Čilić poravnao rezultat na 3:3. Nadal je nastavio s agresivnom igrom da bi u desetom gemu, nakon što je imao prednost od 5:4 prupustio prvu meč loptu, nakon čega je Čilić napravio break i u potpunosti se vratio u igru.



Na konačnog pobjednika ovog meča čekalo se do tie-breaka drugog seta u kojem je Nadal igrao sjajan tenis i na kraju stigao do pobjede i plasmana ATP turnira u Shangaiju.



Nadal će u finalu čekati boljeg iz drugog polufinalnog para u kojem se sastaju Juan Martin Del Potro i Roger Federer.