SP u rukometu: Katar napravio najveće iznanađenje na turniru i izbacio Njemačku

Nakon olimpijskog, i evropski prvak je ispao sa Svjetskog rukometnog prvenstva u Francuskoj.

Nakon olimpijskog, i evropski prvak je ispao sa Svjetskog rukometnog prvenstva u Francuskoj.

Nakon što su Mađari napravili iznenađenje i savladali Švedsku, danas je Katar izbacio Njemačku u osmini finala.Nakon desetak minuta meča nije se mogao ni slutiti ovakav rasplet situacije.Nijemci su vodili i sa četiri gola razlike (6:2), ali do poluvremena Katar, koji je na prvenstvo došao bez četvorice od njihovih sedam najboljih igrača, uspio je smanjiti na samo gol zaostatka (10:9).U drugom poluvremenu Njemačk je održavala prednost, čak je sredinom poluvremena ponovo došla do plus četiri (17:13), ali je onda Katar u posljednjih desetak minuta odigrao savršeno.Njemačka je svoj posljednji pogodak postigla u 56. minuti kada je Glandorfovim golom povela sa 20:18. No, onda je uslijedila serija od 3:0 za Katar, a sva tri gola postigao je Capote za konačnih 21:20.S druge strane Nijemci nisu uspjeli šutirati po golu i morat će ići u razigravanje od 9. do 16. mjesta.Katar će u četvrtfinalu igrati protiv Slovenije, a posljednji večerašnji susret osmine finala igraju Hrvatska i Egipat od 20:45.