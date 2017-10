Uživo / Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u rukometu: Estonija - BiH 17:11

Foto: Arhiv/Klix.ba

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugom kolu grupe 6 kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se 2019. godine održati u Danskoj i Njemačkoj gostuje u Estoniji. Tekstualni prijenos utakmice sa videozapisima iz Talina možete pratiti na portalu Klix.ba.

- kraj prvog poluvremena. Užasna igra naše reprezentacije, Estonija sasvim zasluženo ima prednost 17:11.



30' - Time-out Estonija. Jaanimaa pogađa za maksimalnih plus šest za Estoniju.



29' - Ots još jednom brani Panićev šut. Osma odbrana golmana Estonije.



28' - Pinnonen vraća Estoniju na plus pet.



27' - Celminš pogađa. Ots brani Karačiću, a potom jedan naš igrač promašuje prazan gol.



26' - Jaanimaa sa zemlje probija Burića. Karačić smanjuje na minus tri.



25' - Rooba postiže svoj treći pogodak. Terzić na drugoj strani pogađa.



24' - Prce postiže prelijep pogodak. Jaanimaa je promašio čitav gol. Terzić uzvraća na drugoj strani pogotkom.



23' - Rooba pogađa s desnog krila. Šuman traži time-out nakon serije Estonije 6:1.



22' - Šesta Otsova odbrana nakon Nuićevog šuta s lijevog krila.



21' - Karačić pogađa. Jaanimaa na drugoj strani odmah uzvraća istom mjerom.



20' - Patrail postiže deseti pogodak za Estoniju koja ima plus četiri.



19' - Panićev šut brani Ots. Peta odbrana estonskog golmana.



18' - Pärt pogađa nakon nove velike greške naših igrača.



17' -Sedmerac za BiH je izborio Burić. Karačić pogađa.



16' - Još jedna izgubljena lopta naših igrača. Srećom, nakon polukontre Burić upisuje drugu odbranu.



15' - Panić pogađa sa 9 metara. Estonci uzvraćaju pogotkom Roobe.



14' - Kontra Estonije i pogodak Roobe.



13' - Sillaste pogađa s krila.



12' - Sedmerac za BiH. Prce promašuje čitav gol. Vranješ je isključen.



11' - Pogodak iz kontre na prazan gol. Predragović je strijelac. Estonci pogađaju stativu.



10' - Jaanimaa je isključen. Prce pogađa za smanjenje vodstva Estonije na 5:3.



9' - Jaanimaa daje gol. Panićev šut brani Ots. Sillaste iz kontre zabija za 5:2.



8' - Johannson zabija s crte. Ots brani sedmerac Terziću!



7' - Panić pogađa desnom rukom.



6' - Burićeva prva odbrana! Sillaste je pokušao s lijevog krila.



5' - Sedmerac za Estoniju. Patrail pogađa. Prce šutira, Ots brani.



4' - Prce pogađa za 1:1.



3' - Mnogo grešaka na obje strane.



2' - Ots upisuje prvu odbranu. Panić je pokušao s linije.



1' - Susret je počeo. Prvi napad ima BiH. Jaanimaa otvara susret pogotkom.



18:29 - Susret će uskoro početi.



18:26 - Sada će uslijediti intoniranje himni Bosne i Hercegovine i Estonije.



18:25 - U toku je predstavljanje ekipa.



18:25 - Sudije večerašnjeg meča su Norvežani Lars Jorum i Havard Kleven.



18:24 - Sastav Estonije: Varusk, Ots, Celminš, Jaanimaa, Johannson, Lees, Muuga, Pärt, Patrail, Pinnonen, Rooba, Roosna, Sillaste, Toom, Varul i Voika.



18:24 - I selektor Estonije Rein Suvi je napravio jednu izmjenu, umjesto Hiienda u sastav je uvršten Varul.



18:23 - Za BiH će igrati: B. Burić, Efendić, S. Burić, Karačić, Malinović, Mandić, Nuić, Panić, Perić, Prce, Predragović, Terzić, Toromanović, Vegar, Vranješ i Vražalić.



18:23 - Selektor naše reprezentacije Bilal Šuman je napravio jednu izmjenu u odnosu na susret u Sarajevu. Umjesto Ovčine danas je u zapisniku Mandić.



18:22 - Na tabeli vodi BiH sa 2 boda, Estonija je druga s 0 bodova, dok će reprezentacija Švicarske svoje prve utakmice igrati u januaru iduće godine protiv naše selekcije.



18:21 - U prvom meču BiH je slavila u Sarajevu rezultatom 31:24.



18:20 - Poštovani čitatelji portala Klix.ba, dobrodošli na tekstualni prijenos utakmice drugog kola grupe 6 kvalifikacija za Svjetsko rukometno prvenstvo u Danskoj i Njemačkoj 2019. godine, a sastaju se Estonija i BiH. Utakmica se igra u dvorani Kalevi Spordihall u Talinu.