Fudbaleri Željezničar odigrali su neriješeno (0:0) protiv ruskog prvoligaša Amkara.

Fudbaleri Željezničar odigrali su neriješeno (0:0) protiv ruskog prvoligaša Amkara.

Za Plave su od prve minute zaigrali Bobić, Siniša Stevanović, Bogičević, Boccaccini, Stojanović, Radinović, Blagojević, Miroslav Stevanović, Zeba, Zakarić i Lendrić.



Početak susreta otvaraju dva bezuspješna pokušaja šestoplasirane ekipe ruske Premier lige, dok je Željezničar mogao do prednosti kada je Lendrić zakasnio na jedan dobar ubačaj.



Uslijedio je loš period susreta sve do 25. minute kada fudbaler ruske ekipe Anene sam izlazi pred Željin gol, ali je golman Bobić sjajno odbranio.



Do kraja prvog poluvremena viđena je još po jedna prilika na obje strane. Prvo je Zeba ubacio, a Lendrić šutirao preko gola da bi Amkar uzvratio kada je Zanev šutirao glavom pored gola.



U drugom poluvremenu trener Željezničar izvršio je dvije izmjene. Umjesto Siniše Stevanovića i Bobića ušli su tek pristigli Musa i Kjosevski.



Odmah po početku drugog poluvremena prilika za Plave. Stojanović je ubacio, a ispred Stevanovića u posljednji trenutak reaguje defanzivac Amkara.



Potom su Rusi dva puta zaprijetili, ali je oba puta Kjosevski bio siguran.



Veliku šansu za Amkar propustio je u 68. minuti Shinder kada s pet metara šutira glavom preko gola.



Šansu u nastavku utakmice u redovima najtrofejnijeg bh. kluba dobili su još Bekrić, Stanić, Nikolić, Osmanković, Žerić, Beširević i Hasanović.