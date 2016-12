Vukovi imaju novog trenera: Faruk Kulović preuzeo Olimpic

Olimpic će u nastavku sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine voditi iskusni stručnjak Faruk Kulović.

Kulović (55) je sa najmlađim sarajevskim premijerligašem dogovorio saradnju do ljeta 2018. godine.



On je na klupi Vukova s Otoke naslijedio Darka Dražića koji je Olimpic vodio u posljednja tri kola jesenjeg dijela sezone.



Kulović je u karijeri radio u Bosni iz Visokog, Goraždu, GOŠK-u, a u inozemstvu je vodio nekoliko klubova iz Azije i Afrike.



Pred njim je težak zadatak, a to je opstanak u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Olimpic je na začelju tabele sa samo devet bodova iz 18 odigranih kola.