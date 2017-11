Bh. košarkaš Mirza Teletović postigao je 16 poena u porazu Milwaukeea na gostovanju kod Clevelanda rezultatom 124:119, dok je Jusuf Nurkić u porazu Portlanda od Memphisa ubacio šest poena.

Cleveland je već na samom početku meča preuzeo kontrolu i nakon prve četvrtine imao prednost od 11 poena razlike, da bi i pored zaostatka od 13 poena u drugoj četvrtini ekipa Milwaukeeja do poluvremena poravnala, a kasnije i preokrenula rezultat u svoju korist.Početkom drugog poluvremena Bucksi su opet stigli u vodstvo, međutim Cleveland je nakon toga zaigrao puno bolje, povećao svoju prednost na deset poena u posljednjoj četvrtini, a na kraju i upisao pobjedu.Najefikasniji igrač na meču bio je košarkaš Milwaukeea Giannis Antetokounmpo koji je ubacio 40 poena, dok su najefikasniji košarkaši u pobjedničkoj ekipi bili Kevin Love i LeBron James koji su ubacili 32, odnosno 30 poena.Mirza Teletović na parketu je proveo nešto više od 16 minuta, a u tom periodu ubacio je 16 poena kojima je dodao dva skoka.U dosta neizvjesnom meču koji se odigrao u Moda Centru u Portlandu između istoimenog domaćina i Memphisa pobjedu je na kraju odnijela gostujuća ekipa. U dosta izjednačenom meču tokom svih 48 minuta ključna je bila treća četvrtina u kojoj je Portland imao šest poena razlike, ali su Grizzliesi preokrenuli rezultat i do kraja meča upisali sedmu pobjedu u ovoj sezoni.Najefikasniji igrač na meču bio je Christian McCollum koji je ubacio 36 poena, a u gostujućoj ekipi najefikasniji su bili Evans i Conley sa ubačenih 21 i 20 poena. Jusuf Nurkić na terenu je proveo tačno 20 minuta, a u tom periodu ubacio je šest poena kojima je dodao i pet skokova.Indiana - New Orleans 112:117Washington - Dallas 99:113New York - Charlotte 118:113Toronto - Chicago 119:114San Antonio - Los Angeles Clippers 120:107Denver - Brooklyn 112:104Utah - Philadelphia 97:104Sacramento - Oklahoma 94:84