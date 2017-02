Večerašnjim susretima kompletirana je šesnaestina finala Evropske lige, a posljednji učesnici su postali Gent, Copenhagen, Gladbach, Genk, Lyon i Rostov, dok Šahtar i Celta u Harkivu igraju produžetke.

Tottenham je na Wembleyu nadoknađivao zaotatak od jednog gola (1:0) iz Genta, a već u 10. minutu stvari na početak je vratio Eriksen. Ipak, samo deset minuta kasnije Danijel Milićević je izveo Korner, Mitrović je glavom odigrao ka Simonu, a Kane je postigao autogol za 1:1.



Domaćin je ostao sa igračem manje kada je Alli napravio nevjerovatnu glupost i zbog grubog starta zaradio direktan crveni karton. Ipak, i s igračem manje Tottenham je uspio postići i drugi pogodak u 61. minuti preko Wanyame, no do kraja meča Spursi nisu uspjeli doći i do trećeg koji bi ih odveo u osminu finala.



Štaviše, Gent je došao i do drugog gola na meču preko Perbeta u 82. minuti na Coulibalyjevu asistenciju za konačnih 2:2, odnosno 3:2 za Gent u ukupnom skoru. Danijel Miličević je zamijenjen na poluvremenu.







Copehagen je na svom terenu dočekao Ludogorec, a s obzirom da su u Bugarskoj Danci slavili sa 2:1, na Parkenu su rutinski sačuvali tu prednost i rezultatom 0:0 prošli dalje.



Fiorentina je slavila u Njemačkoj na gostovanju kod Borussije M'Gladbach rezultatom 1:0 i kada su Kalinić u 16. i Valero u 29. minuti doveli Viole u vodstvo od 2:0 činilo se kako je posao završen. No, porom Stindl postiže hat-trick (44. penal, 47. i 55.), a Christensen u 60. minuti postavlja konačnih 4:2 za prolazak njemačkog predstavnika u osminu finala.







Genk je bez povrijeđenog Tine Sušića dočekao Astru na Cristal Areni sa kojom su u Rumuniji remizirali (2:2). Odlučujući pogodak za 1:0 i prolazak dalje belgijskoj ekipi donio je Pozuelo u 67. minuti meča.



Lyon je u Alkmaaru slavio sa 4:1 u prvom susretu, a još ubjedljivijim rezultatom je slavio i na svom terenu. Na kraju je bilo čak 7:1. Pogotke za Lyon su postigli Fekir (2., 27. i 78.), Cornet (17.), Darder (34.), Aouar (87.) i Diakhaby (89.), dok je počasni pogodak za AZ dao Garcia (26.).



Rostov je slavio kod kuće protiv Sparte sa 4:0 u prvom susretu, a u Pragu je odigrao neriješeno (1:1). Vodeći pogodak za goste postigao je Poloz u 13. minuti meča. Domaćin je od 67. minute igrao sa igračem manje kada je drugi žuti dobio Costa, ali je došao do pogotka preko Karavaeva u 84. minuti.



Šahtar je, baš kao i Copenhagen protiv Ludogoreca, u prvom meču stekao prednost protiv Celte (1:0), te mu je u uzvratu bio dovoljan susret bez pogodaka. Rezultat na semaforu je glasio 0:0 sve do 90. minute kada je dosuđen penal za goste kojeg je u gol pretvorio Aspas, te je susret otišao u produžetke koji su u toku.



Rezultati uzvratnih susreta šesnaestine finala Evropske lige:



Tottenham - Gent 2:2 (prvi susret 0:1)

Copenhagen - Ludogorec 0:0 (2:1)

Fiorentina - Borussia M'Gladbach 2:4 (1:0)

Genk - Astra 1:0 (2:2)

Lyon - AZ 7:1 (4:1)

Sparta - Rostov 1:1 (0:4)

Šahtar - Celta 0:1 - produžeci u toku (1:0)