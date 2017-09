Arsenal i Milan igraju svoje prve mečeve u Evropskoj ligi, nastupa i 18 bh. fudbalera

Nakon uzbudljivog 1. kola Lige prvaka na red je stigla i nova sezona 2017/18. Evropske lige u kojoj će po prvi put od kako takmičenje nosi ovo ime nastupiti velikani evropskog fudbala Arsenal i Milan zajedno s još 11 debitanata. U grupnoj fazi Evropske lige učestvovat će i 18 bh. fudbalera.

