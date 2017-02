Obradović: Olimpik ćemo dočekati potpuno spremni

Prvotimci Radnika su se u nedjelju vratili sa priprema u Turskoj i već su nastavili sa treninzima.

Foto: Fkradnik.ba

Prvotimci Radnika su se u nedjelju vratili sa priprema u Turskoj i već su nastavili sa treninzima.

Do premijernog susreta proljetnog dijela prvenstva sa Olimpikom iz Sarajeva je ostalo još 10-tak dana, a svoje utiske iz dosadašnjeg dijela priprema sumirao je najbolji strijelac bijeljinskog kluba, Marko Obradović.



"Poslije snijega i velikih minusa koji su nas pratili na početku priprema, odlazak u Antaliju nam je svakako dobro došao. U Turskoj smo u velikoj mjeri radili i na fizičkoj spremi, jer nam vremenske prilike u Bijeljini nisu dozvolile da bazični dio priprema odradimo u cijelosti. To se vidjelo na utakmicama, jer nismo imali dovoljno svježine, a redovno smo na dan utakmice imali i trening. U svakom slučaju, odlazak u Antaliju je bio pun pogodak", uvjeren je napadač Radnika.



Obradović ističe da nema razloga za preveliku brigu zbog rezultata iz pripremnog perioda.



"Tokom priprema smo odigrali četiri utakmice protiv vrlo jakih protivnika. Rekao sam već da nam je za utakmice falilo svježine, jer smo najvećim fizičkim naporima bili izloženi u to vrijeme. Ipak, iako nismo zabilježili nijednu pobjedu, stručni štab je zadovoljan prikazanim. Nama igračima je bilo odlično iskustvo da odigramo četiri međunarodne utakmice. Mi smo neiskusna ekipa u međunarodnim okršajima, a poslije nastupa u Ligi Evrope i ove četiri utakmice su nam bile dobar pokazatelj na čemu treba da radimo", smatra Obradović.



Prvi protivnik u proljetnom dijelu prvenstva je sarajevski Olimpik. Vukovi sa Otoke su posljednji na tabeli sa samo devet osvojenih bodova, koliko ima i Čelik.



"Još je rano da pričamo o Olimpiku. Ni prelazni rok nije završen, pa ne znamo ni konačne sastave ekipa. Ono što je sigurno jeste da će Olimpik izuzetno motivisan doći u Bijeljinu, jer im je sada svaka utakmica do kraja prvenstva od izuzetnog značaja. Mi imamo još desetak dana da se uigramo, osvježimo i pripremimo za meč iz koga bi nam pobjeda mnogo značila u borbi za plej-of", zaključuje Obradović.



Prije utakmice sa Olimpikom, Radnik će u subotu odigrati posljednju pripremnu utakmicu za proljetni dio prvenstva protiv ekipe Mačve iz Šapca, najozbiljnijeg kandidata za plasman u Superligu Srbije.