Deset generalnih menadžera u NBA ligi vjeruje da će ovo biti Nurkićeva sezona

Foto: AFP

NBA liga je tradicionalno pred početak sezone obavila opštirnu anketu sa svih 30 generalnih menadžera ekipa.

Prvi operativci NBA klubova su odgovarali na mnoštvo pitanja koja su se odnosila na ekipni, ali i individualni kvalitet igrača i njihove osobine.



Što se tiče prvaka za sezonu koja je pred nama, čak 93 posto generalnih menadžera smatra kako će Golden State odbraniti titulu, dok je Cleveland dobio preostalih 7 posto glasova.



Pola ispitanika je kao MVP-a prvenstva reklo da vidi LeBrona Jamesa, dok bi 29 posto njih u klub dovelo Karl-Anthonyja Townsa. Po pozicijama na parketu najviše glasova su dobili Stephen Curry (playmaker, 62%), James Harden (bek, 83%, LeBron James (krilo, 61%), Anthony Davis (krilni centar, 41%) i Karl-Anthony Towns (centar, 28%).



Za nas je najinteresantnije pitanje koji igrač će "eksplodirati" u novoj sezoni, a 10 posto generalnih menadžera vidi Jusufa Nurkića kao igrača koji će se proslaviti ove sezone. Nurkić se nalazi na četvrtom mjestu po broju glasova. Ispred njega su Towns (21%), Kristaps Porzingis (14%) i Myles Turner (14%), dok je iza njega Andrew Wiggins (7%).



U nastavku vam donosimo najvažnija postavljena pitanja i odgovore.



Ko će biti prvak NBA lige?



1. Golden State – 93%

2. Cleveland – 7%

(Prošle godine: Golden State – 69%)



Ko će osvojiti MVP nagradu?



1. LeBron James, Cleveland – 50%

2. Kevin Durant, Golden State –29%

3. Kawhi Leonard, San Antonio – 11%

4. James Harden, Houston – 7%

5. Stephen Curry, Golden State – 4%

(Prošle godine: LeBron James – 47%)



Koga biste prvog doveli u svoju ekipu danas?



1. Karl-Anthony Towns, Minnesota – 29%

2. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 21%

3. LeBron James, Cleveland – 18%

4. Kawhi Leonard, San Antonio – 14%

5. Kevin Durant, Golden State – 11%

(Prošle godine: Karl-Anthony Towns – 48%)



Kojem igraču se protivnički treneri najviše prilagođavaju?



1. LeBron James, Cleveland – 48%

2. Stephen Curry, Golden State – 21%

3. James Harden, Houston – 14%

4. Russell Westbrook, Oklahoma City – 7%

(Prošle godine: LeBron James – 75%)



Koji igrač će "eksplodirati" ove sezone?



1. Karl-Anthony Towns, Minnesota – 21%

2. Kristaps Porzingis, New York – 14%

2. Myles Turner, Indiana – 14%

4. Jusuf Nurkić, Portland – 10%

5. Andrew Wiggins, Minnesota – 7%

(Prošle godine: Devin Booker – 31%)



Ko je najbolji playmaker u NBA ligi?



1. Stephen Curry, Golden State – 62%

2. Russell Westbrook, Oklahoma City – 28%

3. Chris Paul, Houston – 7%

4. John Wall, Washington – 3%

(Prošle godine: Stephen Curry – 63%)



Ko je najbolji bek šuter u NBA ligi?



1. James Harden, Houston – 83%

2. Klay Thompson, Golden State – 10%

(Prošle godine: James Harden – 57%)



Ko je najbolje krilo u NBA ligi?



1. LeBron James, Cleveland – 61%

2. Kevin Durant, Golden State – 32%

3. Kawhi Leonard, San Antonio – 7%

(Prošle godine: LeBron James – 77%)



Ko je najbolji krilni centar u NBA ligi?



1. Anthony Davis, New Orleans – 41%

2. LeBron James, Cleveland – 28%

3. Kevin Durant, Golden State – 17%

4. Karl-Anthony Towns, Minnesota – 7%

(Prošle godine: Anthony Davis – 29%)



Ko je najbolji centar u NBA ligi?



1. Karl-Anthony Towns, Minnesota – 28%

2. Anthony Davis, New Orleans – 24%

3. Marc Gasol, Memphis – 21%

4. DeMarcus Cousins, New Orleans – 14%

(Prošle godine: DeAndre Jordan – 33%)



Ko je najbolje trgovao u pauzi?



1. Oklahoma City – 43%

2. Boston – 25%

3. Minnesota – 14%

4. Houston – 11%

5. Golden State – 7%

(Prošle godine: Golden State – 83%)



Koje pojačanje će imati najveći utjecaj na ekipu?



1. Paul George, Oklahoma City – 59%

2. Jimmy Butler, Minnesota – 17%

3. Chris Paul, Houston – 10%

4. Kyrie Irving, Boston – 7%

(Prošle godine: Kevin Durant – 80%)



Ko je najpotcjenjenije pojačanje?



1. Paul Millsap, Denver – 24%

2. Avery Bradley, Detroit – 17%

3. Jimmy Butler, Minnesota – 10%

3. Jae Crowder, Cleveland – 10%

5. Bogdan Bogdanović, Sacramento – 7%

6. Rudy Gay, San Antonio – 7%

(Prošle godine: George Hill – 24%)



Koja ekipa će ostvariti najveći napredak?



1. Minnesota – 69%

2. Philadelphia – 17%

(Prošle godine: Minnesota – 57%)



Koji je najiznenađujući transfer u pauzi?



1. Trade Bostona i Clevelanda – 45%

2. Paul George u Oklahoma City – 24%

3. Chris Paul u Houston – 14%

(Prošle godine: Kevin Durant u Golden State – 47%)



Ko će biti najbolji rookie?



1. Lonzo Ball, L.A. Lakers – 62%

2. Ben Simmons, Philadelphia – 24%

3. Dennis Smith Jr., Dallas – 7%

(Prošle godine: Kris Dunn – 47%)



Koji rookie će biti najbolji za pet godina?



1. Josh Jackson, Phoenix – 24%

2. Markelle Fultz, Philadelphia – 21%

2. Jayson Tatum, Boston – 21%

4. Lonzo Ball, L.A. Lakers – 14%

5. Ben Simmons, Philadelphia – 14%

(Prošle godine: Ben Simmons – 70%)



Koji rookie je najveća "krađa" drafta?



1. Dennis Smith Jr. (9), Dallas – 37%

2. Kyle Kuzma (27), L.A. Lakers – 22%

3. Donovan Mitchell (13), Utah – 7%

3. Caleb Swanigan (26), Portland – 7%

(Prošle godine: Dejounte Murray – 23%)



Ko je najbolji stranac u NBA ligi?



1. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 69%

2. Nikola Jokić, Denver – 14%

3. Marc Gasol, Memphis – 10%

4. Kristaps Porzingis, New York – 7%

(Prošle godine: Giannis Antetokounmpo – 28%)



Ko je najbolji igrač van NBA lige?



1. Luka Dončić – 69%

2. Nando de Colo – 28%

3. Alexey Shved – 3%

(Prošle godine: Miloš Teodosić – 54%)



Ko je najbolji defanzivac u NBA ligi?



1. Kawhi Leonard, San Antonio – 62%

2. Draymond Green, Golden State – 21%

3. Rudy Gobert, Utah – 10%

(Prošle godine: Kawhi Leonard – 67%)



Koja je najbolja defanzivna ekipa u NBA ligi?



1. Golden State – 55%

2. San Antonio – 34%

3. Utah – 7%

4. Oklahoma City – 3%

(Prošle godine: San Antonio – 50%)



Ko je najbolji trener u NBA ligi?



1. Gregg Popovich, San Antonio – 82%

2. Steve Kerr, Golden State – 11%

(Prošle godine: Gregg Popovich – 83%)



Koji igrač je najatletičniji?



1. Russell Westbrook, Oklahoma City – 62%

2. LeBron James, Cleveland – 14%

3. Zach LaVine, Chicago – 10%

(Prošle godine: Russell Westbrook – 62%)



Ko je najbolji šuter?



1. Stephen Curry, Golden State – 71%

2. Klay Thompson, Golden State – 25%

3. Devin Booker, Phoenix – 4%

(Prošle godine: Stephen Curry – 60%)



Koji igrač je najbrži s loptom?



1. John Wall, Washington – 48%

2. Russell Westbrook, Oklahoma City – 45%

(Prošle godine: Russell Westbrook – 47%)



Ko se najbolje kreće bez lopte?



1. Klay Thompson, Golden State – 61%

2. J.J. Redick, Philadelphia – 14%

3. Stephen Curry, Golden State – 7%

3. Kyle Korver, Cleveland – 7%

(Prošle godine: Klay Thompson – 40%)



Koji igrač ima najveći utjecaj kad uđe s klupe?



1. Andre Iguodala, Golden State – 41%

2. Eric Gordon, Houston – 24%

3. Jamal Crawford, Minnesota – 10%

4. Lou Williams, LA Clippers – 7%

(Prošle godine: Jamal Crawford – 47%)



Ko je najčvršći igrač u NBA ligi?



1. Steven Adams, Oklahoma City – 14%

1. Draymond Green, Golden State – 14%

1. Kawhi Leonard, San Antonio – 14%

4. LeBron James, Cleveland – 10%

5. Tony Allen, New Orleans – 7%

5. Russell Westbrook, Oklahoma City – 7%

(Prošle godine: Tony Allen – 23%)



Ko je najbolji lider?



1. LeBron James, Cleveland – 43%

2. Chris Paul, Houston – 21%

3. Stephen Curry, Golden State – 14%

4. Mike Conley, Memphis – 7%

(Prošle godine: LeBron James – 57%)



Ko je najsvestraniji igrač?



1. LeBron James, Cleveland – 55%

2. Kevin Durant, Golden State – 14%

2. Kawhi Leonard, San Antonio – 14%

4. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 10%

5. Draymond Green, Golden State – 7%

(Prošle godine: LeBron James – 75%)



Kome bi dali posljednji šut za pobjedu?



1. Stephen Curry, Golden State – 55%

2. Kevin Durant, Golden State – 34%

3. Kyrie Irving, Boston – 7%

4. LeBron James, Cleveland – 3%

(Prošle godine: Stephen Curry – 76%)