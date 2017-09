Debitant Gasly od Velike nagrade Malezije u bolidu Toro Rossoa

Foto: EPA-EFE

Mladi Francuz Pierre Gasly zamijenit će Daniila Kvyata u narednim trkama koje slijede u Formuli 1, potvrđeno je iz tima Toro Rossoa.

Ovaj 21-godišnji francuski vozač koji je prošle sezone bio šampion GP2 serije do sada je imao funkciju rezervnog i testnog vozača, dobit će priliku na Velikoj nagradi Malezije da se po prvi put okuša u Formuli 1.



Kako kaže, osjeća se spremno te smatra da će ova prilika biti odlična šansa za dokazivanje.



"Želio bih se zahvaliti svima koji su mi pomogli da dobijem šansu, jer ovo je sjajna prilika za mene. Osjećam se spremno, a do sada sam se spremao kao treći vozač Red Bulla. Pokušat ću da uradim sve što je u mojoj moći da predstavim Toro Rosso u trkama koje dolaze", kazao je Gasly.



On je odabrao broj 10 da ga prati u njegovoj karijeri u Formuli 1, a glavni cilj će mu biti popraviti dosadašnji učinak od četiri boda koji je Kvyat ostvario u 14 trka.