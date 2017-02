Fahro Ćatović prvi bh. paraolimpijac u supervelestalomu

Bosanskohercegovački paraolimpijac Fahro Ćatović trenutno se nalazi u Austriji, gdje će narednih dana predstavljati našu državu na IPCAS utrci u Abtenau.

Ćatović će nastupati u četvrtak, petak i subotu u disciplinama superveleslalom, veleslalom i slalom.



Po njegovim riječima super-G je veoma zahtjevna disciplina, kojoj u BiH do sada nije bio nije bilo takmičara.



"Svaka disciplina sa sobom novi posebne izazove. Super-G se vozi na skijama od 205 cm i dostiže se brzina preko 100 km na sat. Do sada je prijavljeno više od 100 takmičara iz 16 zemalja. Iz našeg regiona jedina je prijavljena naša ekipa. Zanimljivo je i bodovanje ovog takmičenja. Naime, svaki paraolimpijac treba imati što manje bodova na rang listi i svako od nas počinje sa 1000 bodova. Ja trenutno imam 860, poslije samo jedne trke", kaže Fahro Ćatović.



Da bi bh. paraolimpijac nastupao na Europa kupu i svjetskom prvenstvu, treba imati 360, odnosno 240 bodova.



"To je idući cilj, kao i kvalifikacija za paraolimpijske igre u Južnoj Koreji u 2018. godini. Vremena je malo, dosta truda i rada je do sada uloženo, a još više će trebati uložiti. Nadamo se da ćemo imati podršku Paraolimpijskog komiteta BiH, kao i do sada. Posebno im zahvaljujemo na dosadašnjoj svesrdnoj pomoći koja je omogućila učešće na ovom međunarodnom takmičenju", naglasio je Ćatović.