Džumhur protiv Dolgopolova traži treće uzastopno finale na ATP 250 turnirima

Foto: EPA-EFE

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur, danas će s počekom u 12:30 igrati meč polufinala ATP 250 turnira u Shenzhenu, a protivnik će mu biti Ukrajinac Alexandr Dolgopolov, trenutno 53. igrač svijeta.

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur, danas će s počekom u 12:30 igrati meč polufinala ATP 250 turnira u Shenzhenu, a protivnik će mu biti Ukrajinac Alexandr Dolgopolov, trenutno 53. igrač svijeta.

Zanimljivo, ovo će biti tek prvi susret dvojice tenisera, a pobjednik ovog meča plasirat će se u finale gdje ga očekuje bolji iz meča između Laaksonena i Goffina koji je na rasporedu u 11:00 sati.



Džumhur se pred ovaj meč nalazi u fantastičnoj formi, a pobjedom protiv četvtog igrača svijeta Alexandera Zvereva, stigao je do osme uzastopne pobjede pri čemu je prije šest dana podigao svoj prvi ATP trofej savladavši Italijana Fabija Foginija u St. Petersburgu.



Da Džumhurove dobre igre na tvrdoj podlozi nisu slučajnost pokazuje i podatak da u dosadašnja tri meča na ATP turniru u Shenzhenu nije izgubio niti jedan set i da je sve mečeve slavio s maksimalnim rezultatom 2:0.



S druge strane, Dugopolov nakon poraza u osmini finala US Opena od Španca Rafe Nadala ima pet uzastopnih pobjeda, dvije u Davis kupu protiv Bulisa i Leshema, dok je na putu do polufinala i meča sa Džumhurom slavio protiv Lloyda Georgea Harrisa (226. igrač svijeta), Sergiyja Stakhovskyog (98. igrač svijeta) i Dudija Sele koji mu je predao meč.



U izjavi nakon pobjede protiv Zvereva, Džumhur je istakao da više nema probleme u glavi te da je upravo to najveći razlog zbog kojeg u posljednje vrijeme pruža sjajne partije.



Meč protiv Dolgopolova, još jednom podsjećamo, bit će prvi okršaj ove dvojice tenisera, a pobjedom u ovom meču Džumhur bi osigurao treće uzastopno finale jednog ATP turnira, jer prije pobjede nad Fogninijem u Rusiji, Džumhura je u finalu Winston-Salema porazio teniser iz Španije Roberto Bautista-Agut.