Bosanskohercegovački atletičar Amel Tuka danas se u Beogradu plasirao u polufinale Evropskog dvoranskog atletskog prvenstva, iako je tokom trke doživio manju povredu zbog koje je umalo odustao.

Probijena sprinterica Amela Tuke (Foto: Klix.ba)

U razgovoru za Klix.ba naš najbolji bh. atletičar je kazao kako je ovo bila prva kvalifikaciona trka te da je trčao onoliko koliko je bilo dovoljno za jednu od prve dvije pozicije koje vode u polufinale takmičenja."Znao sam da trebam biti među prve dvije pozicije kako bih prošao dalje, a u trenutku kada me prošao Kubista, nisam se uopće obazirao jer sam imao svoj cilj i polako sam završio trku", govori Tuka na početku razgovora.Na oko 150. metru trke lijevu nogu našeg atletičara nagazio je jedan od takmičara, a Tuka je uprkos bolu u nozi uspio završiti trku."Trčao sam sa rezervom, samo da se plasiram u polufinale, ali na drugoj krivini, iza mene je vjerovatno došlo do naguravanja pa me je, kako sam na snimku vidio, Poljak nagazio. U tom trenutku sam osjetio veliku bol, malo je falilo da stanem, ali sam nastavio čisto da vidim mogu li izdržati. Probio je sprintericu i napravio veliku ogrebotinu na peti, ali nakon terapije i masaeže se bolje osjećam", dodao je Tuka te dodao da će pravo stanje osjetiti tek sutra nakon što se tijelo ohladi.Nedavno je naš atletičar zadobio i povredu desne noge, zbog čega je bio upitan njegov nastup u Beogradu, ali uz terapije i trening uspio je zaliječiti bol i vratiti se na stazu."Fizioterapetu mi je stavio bandažu i na desnu nogu koja se poprilično zaliječila i osjećam se puno bolje nego što sam se osjećao tokom treninga u Zenici nakon povrede", kazao je Tuka za Klix.ba.Na pitanje koliko je plasman bitan i da li će stisnuti zube, ukoliko bude potrebe, i takmičenje u Beogradu završiti do kraja, Tuka je odgovorio da mu je zdravlje najbitnije."Najvažniji mi je ljetni dio sezone gdje me čeka Svjetsko prvenstvo, ali želim iskoristiti ovo stanje dok sam u dobroj formi. Imao sam veliko samopouzdanje, ali peh sa nogom se desio tako da ne znamo šta je dobro, a šta loše. Ne obazirem se na to, fokusiran sam na ljeto gdje me čekaju velika takmičenja, ali vidjet ćemo koliko sve možemo iskoristit. Sačekat ću trku za finale pa vidjet ćemo šta dalje", zaključio je Tuka.Polufinalna trka na rasporedu je sutra u 19:25 sati.