Kompjuterski program Al pobijedio četiri igrača na maratonskoj partiji pokera

Na maratonskoj patriji pokera u trajanju od 20 dana program po imenu Al je pobijedio četiri ljudska igrača. Al je osvojio žetone u vrijednosti većoj od 1,5 miliona dolara, a njegove pobjede su označene kao značajna prekretnica.

Na maratonskoj patriji pokera u trajanju od 20 dana program po imenu Al je pobijedio četiri ljudska igrača. Al je osvojio žetone u vrijednosti većoj od 1,5 miliona dolara, a njegove pobjede su označene kao značajna prekretnica.

Thomas Sandholm, profesor računarskih nauka na Carnegie Mellon, gdje je program i napravljen, kazao je da je ovo takmičenje historijski događaj.



"Heads up No-limit Hold'em je na neki način posljednja granica svih igara. Othello, Chess, Go i Jeopardy su već osvojeni, ali ova igra je ostala neriješena. Ovo je biljeg u Alovoj igri", kazao je Sandholm.



Profesor ističe da algoritmi mogu imati i niz drugih namjena.



"Nije riječ samo o pokeru. Algortimi mogu uzeti informacije i napraviti strategiju za pregovore, finansije, liječenje i cyber sigurnost. Sada kad smo dokazali Alove sposobnosti vezane za strategiju rasuđivanje, postoje mnoge potencijalne primjene u budućnosti", kazao je Snadholm.



Jimmy Chou, jedan od profesionalnih igrača pokera, priznao je da je Al "tvrd protivnik".



"Sve je bolji i bolji, on je nešto poput tvrđe verzije nas igrača. Imali smo velika očekivanja, ali svaki put kada bismo mu pronašli neku slabost, on je učio od nas i slabosti su već narednog dana nestale", kazao je Chou.



Na razvoju Alove strategija ekipa je radila svaku noć, a njegovi protivnici su na kraju bili impresionirani. Četiri igrača koje je Al pobijedio podijelila su nagradni fond od 200.000 dolara, a svako je dobio iznos u zavisnosti od toga kako je igrao protiv Ala.



Na sličnom turniru 2015. godine Al je izgubio.