Vrijeme novogodišnjih praznika, većina nas koristi da podvuče crtu i analizira sve što se dogodilo u godini koja ostaje iza nas. Početak godine takođe je idealna prilika za planiranje novih uspjeha i definisanje novih ciljeva.

Ovo je odličan trenutak da iskoristite pozitivnu energiju i donesete odluke koje će iduću godinu učiniti mnogo kvalitetnijom od prethodne. Da biste u tome bili što uspješniji, ITAcademy je odlučila da vam pokloni 50% popusta na sve programe i istovremeno ponudi školovanje koje će vam promijeniti ne samo narednu godinu već čitavu budućnost.Nova godina počinje akcijom koja može biti vaša najbolja novogodišnja odluka. ITAcademy do 3. januara omogućava upis po najnižoj cijeni tokom godine , pa školovanje za neko od najplaćenijih zanimanja možete započeti po duplo manjoj cijeni – od samo 999 eura ili svega 68 eura mjesečno za plaćanje u ratama.Ovo je jedinstvena prilika da promijenite život u 2017. godini, osigurate uspjeh i steknete vještine za posao i platu koje priželjkujete.Ne dozvolite da se sljedeće godine u ovo vrijeme osvrnete za sobom i vidite mnoštvo propuštenih prilika. Ne dozvolite da se razočarate kada shvatite da niste ispunili svoje planove, do kojih vas je dijelio samo jedan korak.IT sektor već godinama unazad važi za oblast u kojoj se najbrže pronalazi posao, a predviđanja govore da će se takav trend nastaviti i u budućnosti. Ipak, prilikom izbora karijere važno je razmišljati i o tome koja IT oblast najviše odgovara vašim interesovanjima, kako biste pored odlične zarade i prilike da uvijek pronađete posao, zapravo i uživali u onome što radite.Novogodišnja akcija na ITAcademy omogućava vam da po specijalnim uslovima započnete izgradnju uspješne karijere u nekoj od 6 glavnih IT oblasti : Programiranje, Dizajn i multimedija, Administracija mreža, IT poslovanje, 3D dizajn & CAD ili Mobilne aplikacije.Školovanjem na nekom od ovih programa, razvićete vještine koje će vam omogućiti da se profesionalno bavite pisanjem programskih kodova, administracijom računarskih mreža ili kreiranjem mobilnih aplikacija, koje su danas neizostavan dio naših života. Osim toga, vaše zanimanje može postati i kreiranje 3D objekata i drugih grafičkih rješenja, ili vođenje IT projekata, osmišljavanje online marketinških kampanja, i još mnogo toga. Na vama je samo da izaberete odsjek u kome se najviše pronalazite i da za manje od godinu dana, od početka školovanja, postanete kvalifikovani stručnjak koji je dio najbrže rastuće industrije.Školovanjem na ITAcademy pruža vam se mogućnost da steknete neki od prestižnih certifikata iz oblasti u kojoj ste se usavršavali. Na taj način dobićete potvrdu za usvojena znanja i postaćete kvalifikovani stručnjak koji će se vrlo brzo izdvojiti od konkurencije i doći do željenog radnog mjesta.Do međunarodno priznatih dokumenata koji će predstavljati vašu referencu za uspješnu karijeru možete doći, jer ITAcademy radi na najvišem nivou partnerstva sa vodećim IT institucijama i kompanijama. Microsoft, Adobe, Zend, ili odjeljenje za međunarodne ispite Univerziteta u Cambridgeu, samo su neke od adresa sa kojih vam može stići priznati certifkat nakon uspješno položenih ispita.Zato prestanite sa odlaganjem i napravite prvi korak ka ostvarenju svojih ciljeva! Da podsjetimo, akcija za upis na ITAcademy po najnižim cijenama traje samo do 3. januara, a prijave su na sljedećem linku.