Popularna kantri pjevačica iz 90-ih godina, Shania Twain, koja je sad u 50-im godinama, priznala je kako su gole fotografije glumca Brada Pitta bile inspiracija za njen mega popularni hit iz 1998. godine "That Don’t Impress Me Much".

Shania je simpatičnu tajnu otkrila u nedavnom razgovoru za Billboard.



"Sjećam se kako me posjetila prijateljica uoči Božića kako bismo pravile kolačiće. U to vrijeme sam radila na novom albumu kada se Brad Pitt suočavao sa skandalom zbog fotografija na kojima je bio go. Nije mi bilo jasno oko čega se diže tolika frka zbog čega sam pomislila kako me to baš i ne impresionira. Pri tome ne mislim na Brad Pitta, mogao je to biti bilo koji izvanredni momak, već na frke koje dižemo svakodnevno oko svega čega stignemo. Pa, viđamo gole ljude svaki dan", ispričala je Twain.



"That Don't Impress Me Much" je pjesma sa šestog albuma poznate Kanađanka. Pjesma je dugo bila na vrhu muzičkih top listi na međunarodnom tržištu te treći najveći singl na Billboardovoj listi Hot 100. Također, pjesma je 2000. godine osvojila Grammya u Danskoj za najveći strani hit.



Tekst pjesme uglavnom je napisala Shania, a pomogao joj je Robert John Lange.