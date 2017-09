Selena Gomez imala transplantaciju bubrega, donator joj bila najbolja prijateljica

Popularna pjevačica i glumica Selena Gomez otkrila je da se podvrgnula tajnoj transplantaciji bubrega tokom ljeta u borbi protiv bolesti Lupus. Donator je bila njena najbolja prijateljica Francia Raisa koju zove sestrom.

U postu koji je objavila na Instagramu, zahvalila joj se na daru i žrtvi."Nevjerovatno sam blagoslovljena. Volim te mnogo", napisala je Gomez.Podijelila je i fotografiju na kojoj njih dvije leže jedna do druge u bolničkim krevetima i drže se za ruke. Objavila je i fotografije na kojima se vide njeni ožiljci."Svjesna sam da su moji fanovi primijetili kako me nije bilo dijelom ljeta i pitali su se zašto ne promovišem nove pjesme na kojem sam ekstremno ponosna. Saznala sam da trebam na transplantaciju bubrega zbog Lupusa i oporavljala sam se. To mi je bilo potrebno za zdravlje. Radujem se što sada mogu podijeliti s vama put kojim sam prošla proteklih nekoliko mjeseci. Javno se zahvaljujem svojoj porodici, nevjerovatnom timu ljekara za sve što su uradili za mene i na kraju ne mogu opisati zahvalnost svojom predivnoj prijateljici Franciji Raisi", napisala je između ostalog Gomez.Rasia ima 29 godina. Model je i glumica iz Los Angelesa, te kćerka popularne američke radijske ličnosti Renana Coella. Druže se od 2008. godine i vrlo su bliske.