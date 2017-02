Ceremonija dodjela prestižnih s Grammy nagrada muzičarima ove godine će biti u znaku zvijezda koje su nas napustile prerano - Georga Michaela i Princea.

"Dok je primarni fokus Grammy Awardsa da slavi i oda počast najboljim muzičarima za tu godinu, imamo i odgovornost da odamo počast legendama koje smo izgubili", kazao je Ken Ehrlich, izvršni producent Grammy Awardsa.Performansi neće uključiti Davida Bowieja jer je njemu odata počast na prošlogodišnjoj ceremoniji. Organizatori nisu otkrili još ko će nastupati, ali se očekuje da će poznate zvijezde izvesti neke od najvećih hitova preminulih umjetnika, te da će nadmašiti nastupe na Billboard Awardsu.Ovogodišnji Grammy proslavit će i 40. godišnjicu soundtracka grupe Bee Gees "Saturday Night Fever". Tori Kelly, Andra Day i Little Big Town nastupit će te izvesti hitove poput "How Deep Is Your Love" i "Stayin' Alive".Dodjela Grammy Awardsa bit će održano 12. februara, a domaćin showa je James Corden.