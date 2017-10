Bivša supruga američkog predsjednika Donalda Trumpa, Ivana Trump, saopćila je kako ustvari njoj pripada titula prve dame, a ne sadašnjoj Trumpovoj suprugi Melaniji Trump.

Bivša supruga američkog predsjednika Donalda Trumpa, Ivana Trump, saopćila je kako ustvari njoj pripada titula prve dame, a ne sadašnjoj Trumpovoj suprugi Melaniji Trump.

Ivana je u razgovoru za The Wendy Williams Show samu sebe nazvala prvom damom nekoliko puta.



"Reći ću vam, ja sam ustvari prva dama Trump. Ja sam bila prva dama, ne znam koji je Melanijin problem. Samo to mora preboljeti. Izvinite, ali ona je prva dama Amerike, ali ja sam prva dama Trump", rekla je Ivana na promociji njene nove knjige "Raising Trump".



Bivša supruga lidera SAD-a također je dodala kako ima direktni broj Bijele kuće, ali ne želi nikoga zvati jer Melania tamo živi.



"Ne želim prouzrokovati nikakvu ljubomoru ili nešto tako jer sam ja u suštini prva dama Trump. Je li to uredu? Ja sam prva dama", naglasila je Ivana.



Sadašnja Trumpova supruga nije komentarisala Ivanine izjave, ali se oglasio njen glasnogovornik.



"Gospođa Trump je Bijelu kuću napravila domom za njenog sina Barrona i predsjednika Trumpa. Ona voli živjeti u Washingtonu i počastvovana je njenom ulogom prve dame Amerike. Ona planira iskoristiti njenu titulu i ulogu kako bi pomogla djeci, a ne da prodaje knjige", rekao je medijima glasnogovornik Melanije Trump.