Višestruko nagrađivani i kultni britanski bend Stereo MC's 15. augusta nasupa na Eiffelovom mostu, a Klix.ba vam poklanja dvije ulaznice.

Konektujte se 15. augusta na Somersby bridgeu powered by Seat i plešite s jednim od najpopularnijih hip-hop funk elektro bendova globalne muzičke scene. Osim toga, uživajte uz višestruko nagrađivane pionire britanske dance scene.U prodaju je pušteno 200 ulaznica po cijeni od 60 KM koje možete kupiti na blagajni BKC-a.Stereo MC's su svjetska plesna atrakcija koju danas mnogi smatraju pionirima britanske dance scene i prvim britanskim hip-hop bendom koji se uspio probiti na vrhove američkih top-listi. To su napravili albumom "Elevate My Mind" nakon kojeg je uslijedila saradnja s Jungle Brothers te omogućila sljedećem albumu "Supernatral" da dodatno afirmira grupu na muzičkom nivou.Njihovi hitovi vladali su eterom devedesetih, a pjesma i album "Connected" postali su svojevrsni evergreen i zaštitni znak grupe. razgovoru za Klix.ba producent grupe Nick Hallam rekao je kako se članovi grupe raduju nastupu u glavnom gradu BiH te da se nada otvorenoj i energičnoj publici.Ukoliko želite osjetiti njihovu atmosferu javite nam se na e-mail [email protected] te navedite svoje podatke (ime, prezime i broj telefona) uz naznaku za Stereo MC's.