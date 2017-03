Ed Sheeran obara sve rekorde: Na britanskoj top listi 20 singlova nalazi se njegovih 16 pjesama

Na sedmičnoj britanskoj listi top 20 singlova nalazi se svih 16 pjesama s novog albuma britanskog pjevača i tekstopisca Eda Sheerana.

Trećim studijskim albumom "÷ (Divide)" Sheeran je srušio niz značajnih statistika. Na muzičkoj platformi Spotify njegov album preslušan je 374,721,898 za sedam dana i drži rekord za najviše puta preslušano izdanje u samo jednom danu od objavljivanja.Album "÷ (Divide)" objavljen je 3. marta i treći je najprodavaniji album u Velikoj Britaniji. Ispred njega su Adele s albumom "25" i Oasis s albumom ''Be Here Now".Na najnovijoj britanskoj listi deset najprodavanijih/najslušanijih singlova Ed Sheeran zauzima čak devet pozicija. Pjesma "Shape Of You" je na prvom mjestu, na drugom je "Galway Girl", a na traćem "Castle On The Hill"."Nikada u svom životu nisam očekivao da ću imati devet pjesama na top 10 listi. Nešto je krenulo krivo. Ali sam veoma sretan zbog toga", rekao je Sheeran za BBC Radio1.