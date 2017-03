U klubu "Loft" sinoć je održana promocija vinyl izdanja dMELODY albuma "Aero" kojeg je objavio veliki Warner music, a čiji je autor sarajevski umjetnik Berin Tuzlić.

U klubu "Loft" sinoć je održana promocija vinyl izdanja dMELODY albuma "Aero" kojeg je objavio veliki Warner music, a čiji je autor sarajevski umjetnik Berin Tuzlić.

dMELODY je jedinstven projekat, koji spaja muziku, animaciju i film, pa je sinoć prikazan i video spot za pjesmu "Bad sunshine" koji je urađen prema Berinovom stripu Devil in side, a stripovi koji su izloženi na poseban način okupirali su pažnju gostiju.



"Radio sam ono što najviše volim. Animaciju, film i svirao bubnjeve. Sretan sam da je to otkupio Warner music jer radi se o puno uređenijem odnosu za umjetnike nego što je to kod nas", rekao je Berin Tuzlić koji 7. marta promovira "Aero" u zagrebačkom klubu Vinyl.



Album je dostupan na tržištu širom zapadne Evrope, kao i na Deezeru i drugim muzičkim streamovima.



Balerina Samra Mlinar Mandić je otvorila promociju plesnim performansom uz pjesmu "Saturn", a koreografija koju je Samra kreirala bit će u sportu za ovu pjesmu.