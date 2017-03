Album Eda Sheerana Divide za kratko vrijeme postao je jedno od najprodavanijih muzičkih izdanja u Velikoj Britaniji u historiji. Samo u prva tri dana prodato je nevjerojatnih 432.000 kopija.

Treći Sheeranov album Divide čim je došao u prodavnice vrlo brzo se približio rekorderima po broju prodanih primjeraka u prvoj sedmici.



Sam vrh drže Adele i njen album "25" i Oasis s "Be Here Now" s po 800.000 prodanih nosača zvuka u jednoj sedmici, a Sheeran bi sada lako mogao skinuti dosadašnji broj tri koji su držali Take That i njihov album "Progress" s nešto više od 518.000 prodatih primjeraka.



Uz to što se prodaje iznad očekivanja, novi je Sheeranov album ušao u još nekoliko zanimljivih statistika. Izgleda da će svih 16 pjesama s albuma ući na Top 40 listu, a Sheeran bi uskoro mogao postati prvi muzičar uopće čije četiri pjesme s jednog albuma drže prva četiri mjesta na ljestvici Top 40.



Ovaj album je samo u prvom danu prodat u više primjeraka nego što je ijedan album prošle godine prodat za sedam dana, a srušio je i rekord streaming servisa Spotify u broju streamanja u jednom danu - na dan objavljivanja streaman je 46,7 milona puta.



Od prodatih 432.000 kopija čak 63 posto su CD-i i vinili, 31 posto su downloadi, a preostalih šest posto čine streamovi ekvivalentni prodaji.



"Adele je jedina osoba koja je u proteklih deset godina prodala više albuma od mene, sada je želim nadmašiti. To je velik izazov jer je njen posljednji album prodat u 20 miliona primjeraka", izjavio je Sheeran prije nego što je album objavljen.