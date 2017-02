Pamela Reif je bloggerka, fitnes model i instruktorica te Instagram zvijezda. Rođena je 9. jula 1996. godine u Berlinu, glavnom gradu Njemačke.

Pamela Reif je bloggerka, fitnes model i instruktorica te Instagram zvijezda. Rođena je 9. jula 1996. godine u Berlinu, glavnom gradu Njemačke.

Pamela je oduvijek bila sportski tip, a prije neg je postala poznata, pisala blog o svojim dnevnim aktivnostima. Nakon što je otvorila Instagram profil, njena popularnost je naglo rasla zajedno sa brojem pratilaca. Sada ih ima više od dva miliona, a zahvaljujući tome, često dobija ponude da postane zaštitno lice sportskih brendova.



Lijepa Njemica je trenutno ambasodorica američkog brenda čajeva za detoksikaciju pod nazivom "Skinny Mint“.



Pamela je posvećena fitnesu, modi, ljepoti, putovanjima, porodici i svemu onome što život čini lijepim. Završila je školu s najboljom ocjenom te je nakon toga napravila pauzu kako bi odlučila čime se želi baviti.



Ona kaže da je bilo očekivano od nje da studira medicinu, no, u međuvremenu joj je Instagram otvorio vrata uspjeha. Iako nikada nije mogla zamisliti čime će se baviti, priznaje da joj je oduvijek bio san postati model, no, bila je svjesna da su za to male šanse budući da ne posjeduje traženu visinu.



Slatka Pamela iz Berlina svakog dana nastoji učiniti nešto više, a za sebe kaže da je veoma strastvena u ostvarivanju svojih snova.



Kada je riječ o ljubavi, trenutno se suška da je u vezi sa njemačkim golmanom Loriso, Kariusom koji je član Liverpoola.