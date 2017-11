Kako bi kulturu učinili dostupnom svima i prilagodili kulturne sadržaje osobama sa oštećenjem vida Udruženje Novis je u saradnji sa Studiom Chelia pokrenuo projekt "Kultura svima" čiji je osnovni cilj uvođenje audiodeskripcije u kulturne aktivnosti u BiH.

