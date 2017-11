Premijerno prikazivanje mjuzikla "Flashdance" zakazano je za 13. novembar u 19:30 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo, a zbog velikog interesovanja javnosti reprizno izvođenje zakazano je za 23. decembar u 19:30 sati također u Narodnom pozorištu, a karte će biti dostupne u drugoj polovini ovog mjeseca.

Premijerno prikazivanje mjuzikla "Flashdance" zakazano je za 13. novembar u 19:30 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo, a zbog velikog interesovanja javnosti reprizno izvođenje zakazano je za 23. decembar u 19:30 sati također u Narodnom pozorištu, a karte će biti dostupne u drugoj polovini ovog mjeseca.

"Presretni smo da i prije premijernog izvođenja naše pete produkcije možemo objaviti reprizni termin koji je praktično već i rasprodat, imajući u vidu ogromnu listu čekanja i veliki interes javnosti. Nažalost, u ovom terminu planirali smo igrati mjuzikl 'Annie', koji je također jedna od najtraženijih predstava, ali kako nismo dobili drugi termin u NPS-u, ovo je jedina mogućnost za reprizu do kraja godine", kazala je direktorica iMTM-a Alma Ferović-Fazlić i dodala da će karte za ovo izvođenje biti u prodaji u drugoj polovini novembra na blagajni Narodnog pozorišta.



U iščekivanju premijere glumački ansambl svakodnevno vježba i priprema dobru zabavu koja će publiku vratiti u osamdesete i doba najboljih muzičkih umjetnika.



"Mjuzikl kao forma je jako zahtjevan, jer je potrebno istovremeno pjevati, plesati i glumiti i to uživo na sceni. Zbog toga mi je velika čast biti dio meni četvrtog mjuzikla, vjerovatno najkompleksnijeg nakon 'Briljantina', 'Footloosea' i 'Prljavog plesa'. Publika će zasigurno vidjeti i čuti nešto što do sada nije bilo na našim prostorima", objašnjava Alen Hadžić, jedan od glumaca i fotograf ansambla "Flashdance".



I ova, peta po redu, produkcija unutar glumačkog ansambla daje priliku studentima Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. U glumačkom timu mjuzikla "Flashdance" je i Filip Radovanović, student Akademije scenskih umjetnosti u klasi profesora Alena Muratovića.



"Kao student Akademije scenskih umjetnosti, jako sam sretan što je moj prvi profesionalni angažman upravo na ovako velikom projektu. Zahvalan sam iMTM-u na pruženoj šansi i ukazanom povjerenju, koji su omogućili da i ja uživam u čaroliji koju smo svi zajedno kreirali radeći na mjuziklu 'Flashdance'", rekao je Radovanović.



Proteklih godina kroz iMTM su se školovali glumci sa Gordanom Boban među kojima su Adnan Kukuruzović i Toni Kovačević, koji su odigrali uloge u mjuziklu "Annie" prošle godine, a koji je postigao ogroman uspjeh.



"Nakon uspješno završene škole glume u iMTM-u, te mjuzikla 'Annie', koji smo sa ushićenjem pripremali i nekoliko puta odigrali, obradovan sam novom prilikom da budem dio još jednog odličnog tima koji u pozitivnom okruženju pruža mnogo kreativnih ideja uz profesionalizam na zavidnom nivou. Takav sretan spoj struke i energije ne može ništa drugo do rezultirati sjajnim proizvodom, na kakve nas je inače iMTM i navikao", ističe Kukuruzović.



U mjuziklu "Flashdance" centralnu ulogu zauzima i muzički bend kojeg čine Adnan Mušanović, Amar Češljar, Vernes Ljuštaku i Dinko Šimunović, koji će uživo odsvirati velike hitove osamdestih.



"Za mene kao mladog glumca učešće u mjuziklu 'Flashdance' je još jedan veliki izazov i odgovornost zbog čega osjećam ogromnu pozitivnu tremu. Mjuzikli su jako zabavni, ali su i veoma iscrpna forma. Prethodna uloga u mjuziklu 'Annie' je bio i moj pozorišni debut, a iskreno se nadam da će iMTM nastaviti sa produciranjem mjuzikla, koji sa ovako fantastičnim glumcima i nevjerovatnim muzičarima predstavljaju pravo pozorišno osvježenje na repertoarima", kazao je Toni Kovačević.



Režiju mjuzikla potpisuje Riad Ljutović, muzičku režiju Alma Ferović-Fazlić, koreografiju Samra Mlinar-Mandić, a tehnička direktorica projekta zadužena za scenografiju, kostim, šminku i make up je Aleksandra Korizma. Muzičke aranžmane potpisuje bh. akademski kompozitor i muzički producent Adnan Mušanović, a korepeticiju Aida Mušanović-Arsić.



Predstavu producira iMTM u saradnji s Narodnim pozorištem Sarajevo, Udruženjem iMTM i Udruženjem Kurser.



Vizuelni identitet predstave osmislila je Agencija Komitet Sarajevo, a mjuzikl su finansijski podržali Ministarstvo za kulturu i sport Kantona Sarajevo, Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, Raiffesien Bank DD, dok su medijski sponzori Klix, Oslobođenje, Antena Sarajevo, BHRT i Europlakat.