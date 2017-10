Premijera "Balkan Dance Projecta Vol. 3." 14. oktobra u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu

Udruženje za promociju savremenog plesa "Tanzelarija" u saradnji sa slovenačkim pozorištem Festival Velenje i srpskim Profesionalnim udruženjem baletskih umjetnika, koreografa i pedagoga Srbije pokreće projekt "Balkan dance project" u kojem će učestvovati plesni umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Hrvatske i Makedonije.

Balkan dance project je međunarodni plesni projekt koji je nastao 2013. godine. Njegovi inicijatori su Igor Kirov, koreograf iz Makedonije koji je danas umjetnički direktor Baleta HNK Split, Aleksandar Saša Ilić, prvi solista Narodnog pozorišta u Beogradu i koreograf te savremena plesačica i balerina Mojca Majcen iz Slovenije.



Glavni producent Balkan Dance Projecta je Festival Velenje iz Slovenije. Ideja je saradnja i povezivanje mladih scenskih umjetnika iz regiona te promocija i razvoj modernog i savremenog baleta.



Do danas je Balkan Dance Project imao tri zanimljive plesne produkcije: He He Helium, prvi moderan balet na temu postjugoslovanskog prostora, Balkan Dance Project Vol. 1 i Balkan Dance Project Vol. 2.



Sa plesnim predstavama gostovali su u većim pozorištima u regionu (Cankarjkev Dom, Dom Kulture S, Krsko, Narodno pozorište u Beogradu, Makedonska Opera i Balet, Makedonski nacionalni teatar, Dom Kulture Bitola, Veles) i na međunarodnim festivalima kao sto su: Sarajevksa Zima i Sidance Festival u Seulu, u Koreji.



Zanimljivo je da se svaki proces produkcije Balkan Dance Projecta održava u drugoj zemlji.



Ideja je da sljedeća produkcija Balkan Dance Projecta pod nazivom Balkan Dance Project Vol. 3 bude održana u Sarajevu kao triple bill, odnosno troje različitih koreografa koji dolaze iz BIH, Srbije i Makedonije, te sa plesačima koji dolaze iz Slovenije, Hrvatske, BIH i Srbije. Premijera je 14. oktobra u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu.



Ulaznice možete kupiti na blagajni BKC-a.