Otvoren box office Jazz Festa u Domu policije

Danas u podne u festivalskom centru XX1 međunarodnog muzičkog festivala Jazz Fest Sarajevo 2017. u Domu policije otvoren je box office i počela prodaja ulaznica za sve koncerte ovogodišnjeg festivala.

Box office će raditi svakim radnim danom od 12 do 20 sati, a publika festivala moći će kupiti ulaznice po pretprodajnim cijenama za ukupno 21 koncert koji će biti organiziran od 31. oktobra do 5. novembra.Dom policije ove je godine festivalski centar Jazz Festa s obzirom da će ukupno 19 koncertnih programa biti organizirano u sali Doma policije, a dva koncerta u Sarajevskom ratnom teatru.U sedmici festivala, od 30. oktobra do 5. novembra, radno vrijeme box officea će biti od 12 do 23 sati, a ulaznice za programe koji će biti organizirani u Sarajevskom ratnom teatru moći će se kupiti i u SARTR-u pola sata prije koncerta, u slučaju da do koncerta ulaznice ne budu rasprodane."Jazz Fest je u periodu od 2000. do 2005. godine svoju glavnu festivalsku scenu imao u Domu policije, a 12 godina kasnije vraćamo život i muziku u Dom policije. Tokom šest dana festivala ponovno ćemo ugostiti vrhunske umjetnike i organizirati vrhunski producirane koncerte u odličnom koncertnom prostoru Doma policije", kazala je Đana Karavdić iz direkcije Jazz Festa Sarajevo.Osim u box officeu u Domu policije na adresi Tina Ujevića broj 1, ulaznice po pretprodajnim cijenama i dalje se mogu kupiti na web stranici www.jazzfest.ba . Za dodatne informacije otvorena je i info linija Jazz Festa 033 550 481.