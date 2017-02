Pod motom "Svileni put umjetnosti" večeras je u Narodnom pozorištu Sarajevo otvoren 33. Međunarodni festival Sarajevska zima.

Festival koji slavi bogatstvo kulturnih raznolikosti, kreativnosti i međusobne povezanosti umjetnika iz cijelog svijeta, trajat će do 21. marta ove godine. Sve ljubitelje kulture očekuju brojne predstave, izložbe, koncerti i brojna druga dešavanja.



Sarajevska zima otvorena je performansom indijskog plesa "The Dance od Weaves - Silk in India" koji je oduševio sve posjetioce. Također, predstavljena izložba umjetnika iz BiH, Irana, Kine, Indije i Indonezije.



Prisutni su mogli čuti i priču indonezijske ambasadorice o tome kako je 20 godina proizvodila svilu i tepihe u selima, iako je pripadala najvišem sloju društva, jer je bila kćerka čovjeka koji je oslobodio Indoneziju od kolonijalnih sila. Večeras je predstavila svoju knjigu.



"Ovo je jedna velika priča. Sve to nam pokazuje da različitost kroz kreativnost stvara zajednicu koja je otvorena i koja ima snagu da prihvati drugoga i drugačijeg. Sarajevska zima će ove godine otkriti svo bogatstvo kulturnih raznolikosti, kreativnosti i međusobne povezanosti zajednica umjetnika širom svijeta", rekao je direktor Festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahić.



Na ovogodišnjem festivalu učestvuje 1.500 umjetnika, a pokrovitelj je ambasador Indije Rahul Chhabra.