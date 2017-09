Jedini muzej pivarstva u BiH i jedan od rijetkih u regionu nalazi se u velikom kompleksu Sarajevske pivare, koja se smatra začetnicom industrijske proizvodnje u BiH i jedinom pivarom u Evropi koja je radila za vrijeme osmanske i austrougarske uprave.

