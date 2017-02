Popularno beogradsko kulturno okupljalište Mixer House u augustu svoja vrata otvara i u glavnom gradu BiH. Tim povodom razgovarali smo s izvršnim direktorom Mixer Festivala Ivanom Lalićem koji je za Klix.ba otkrio kako je imao veliku želju otvoriti Mixer House u Sarajevu te kako isto planira uraditi i u Ljubljani.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Na početku razgovora Ivan Lalić kaže kako je imao i mnogo ličnih razloga da otvori sarajevsku verziju Mixer Housa te kako je to bio prirodan slijed događaja."U Beogradu naš centar zovemo 'Balkan dizajn centar' i on je snažno formatiran na Balkan. Godinama sarađujemo s mnogim kolektivima, bendovima, kreativcima iz BiH, a mnogo je i pratilaca onoga što radimo u Beogradu tako da je zaista bila prirodna ekstenzija da taj koncept ponudimo i u Sarajevu", rekao je Lalić za Klix.ba dodajući kako je cilj saradnja i komunikacija između dva grada.Upravo komunikacije, kaže, i dalje nema dovoljno u realnom životu i u praksi, a kultura je sjajan katalizator pozitivne energije i afirmacija vrijednosti koje predstavljaju.Priznaje da mu je san bio da otvori Mixer House u Sarajevu, ali i u Ljubljani gdje je također sjajno dočekan i gdje su pregovori u toku. Osoba koja ga je motivirala i bila okidač odluke o pokretanju sarajevskog Mixera je, otkriva nam, Emir Hadžihafizbegović koji jednom mjesečno s predstavom "Žaba" gostuje u beogradskom Mixeru."Vidjevši kako mi to radimo Emir je došao na ideju da nešto slično pokrenemo i u Sarajevu. Rekao sam mu kako mi je to inače želja, došlo je do međusobnog hrabrenja i onda smo se napokon i usudili", priznao je Lalić.Ističe kako je kultura sjajna alatka diplomatije i dobar način za uspostavljanje bolje saradnje, te kako je ovo sjajan način da više kulturnog sadržaja iz regije dolazi u Sarajevu i obratno.Sarajevski Mixer bit će otvoren na prostoru industrijske zone u naselju Pofalići."Bavimo se urbanom revitalizacijom i veoma smo inspirisani industrijskim naslijeđem. Zbog toga smo odlučili da to budu Pofalići. Taj kompleks nam se mnogo dopao i u tom nekom konceptu je savršen izbor. Obično biramo lokacije koje nisu u centru i imaju neki čudesni potencijal", rekao je Lalić.Inače, beogradski Mixer se nakon pet godina seli u industrijsku zonu koja je nekada postojala na donjem Dorćolu. Objašnjava kako u smislu industrijskog dizajna i revitalizacije četvrti nisu preoriginalni, jer postoji čitav niz svjetskih praksi koje zapuštene fabrike pretvaraju u umjetničke i kreativne jezgre.Izvršni direktor Mixer Festivala, s velikom dozom optimizma u glasu, podsjeća kako Sarajevo ima snažnu urbanu scenu i fantastično nasljeđe urbane kulture i uvjeren je da ovaj prostor ponovo može biti centar urbanizma.