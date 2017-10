Dok publika željno očekuje mjuzikl "Flashdance" čija premijera je zakazana za prvu sedmicu novembra, članovi ekipe se skoro svakodnevno sastaju kako bi uvježbali složenu koreografiju, ples i pjesmu. Ne možemo ih nazvati jednostavno glumcima, jer, kako je rekla jedna od naših sagovornica Mona Muratović, svi na sceni moraju izgledati kao da se profesionalno bave i plesom i pjevanjem i glumom.

Glavnu glumicu Alex Owens tumači Nikolina Vujić koja je bila presretna kad su joj javili da je dobila ulogu. Kako su joj kasnije rekli, izabrana je zbog karizme i načina svog predstavljanja kroz koreografiju, glumu i pjevanje. Nikolina ističe kako su joj prethodna tri mjuzikla u kojima je glumila ("Briljantin", Fooloose" i "Prljavi ples") bili priprema za "Flashdance" kojeg naziva životnim ostvarenjem.



"Oduvijek sam željela da budem u pozorištu, da glumim i sudjelujem u ovakvim mjuziklima, u projektima koji su na neki način drugačiji od onih kakve viđamo u Sarajevu", priča nam ova mlada profesorica muzičke historije i kulture.



U osnovnoj školi je bila balerina, i tokom svih ovih godina učestvovala je u određenim performansima i bila fizički aktivna tako da joj je sve to olakšalo ovu, dosad najzahtjevniju, ulogu. Kaže kako je jako bitan sinhronizitet svih glumaca na sceni, a koji je jako teško postići.



"Bilo mi je zahtjevno raditi na glumačkim segmentima zbog naglih promjena, jer postoje kratke scene koje se nadovezuju na pjesme i na koreografiju. U tim kratkim scenama morate pokazati sve promjene kroz koje vaš lik prolazi", objašnjava Nikolina.



Mirza Dervišić koji tumači glavnu mušku ulogu, Nicka Hurleya, kaže kako ga je muzički teatar uvijek zanimao, a posebno mjuzikl kao žanr.



"Za mene kao glumca koji veoma voli muziku veliki je izazov pjevati na sceni, u ovom slučaju veoma teške pjesme i uz koreografiju. Očekujem dobre reakcije publike, jer imamo jak tim glumaca i kreativaca i svi su u potpunosti posvećeni radu na predstavi, koja će u smislu strukture biti prikazana u jednoj vrlo zanimljivoj teatarskoj formi", rekao je Dervišić.



I glumica Mona Muratović naglašava zahtjevnost ovog pozorišnog komada i kaže kako svi na sceni moraju izgledati kao da se profesionalno bave i plesom i pjevanjem i glumom.



"Ako nije sve glumački utegnuto, gubi se vjerodostojnost, ako nije sve koreografski ujednačeno, izgleda traljavo. Neke pjesme pjevamo u šestoglasju i svako ko se razumije u muziku shvata da je to iznimno zahtjevno. Mislim da smo svi na nivou, ovi kojima slabije ide ples imaju razumijevanja za ove kojima slabije ide gluma, ali vrijedno radimo tako da ćemo se ujednačiti", ističe Mona i uz smijeh dodaje kako među ekipom vlada dobra energija te da se uz malo spavanja i puno snage mogu izdržati zahtjevne probe.



"Centralno pitanje u mjuziklu je da li se vrijedi truditi oko umjetnosti. Mjuzikl je aktuelan i bez obzira na to što se radi o brodvejskom hitu, želimo da ima poruku za vrijeme u kojem živimo. Mislim da ćemo publici pružiti nešto vrlo zanimljivo", rekla je Mona.



Aida Mušanović-Arsić, primarno orijentisana na muziku i pjevanje, rekla je kako svaki pjevač koji voli scenu na način da je iskorištava u potpunosti, da joj se daje u potpunosti, u smislu pokreta, glume i konekcije s publikom može sebe u potpunosti ostvariti u nekoj ulozi u mjuziklu te da je ovo, iako zahtjevna, savršena muzička forma koja objedinjuje sve to.



Ostale uloge u mjuziklu tumačit će Mak Čengić, Filip Radovanović, Irma Mulić, Alen Hadžić, Narcis Zečić, Adnan Kukuruzović, Toni Kovačević, plesačica Anja Čurković i balerina Lena Marković.



U mjuziklu će se izvoditi hitovi osamdesetih, poput pjesama "Maniac", "What a feeling", "I love rock’n’roll", "Gloria" i drugih.



Karte za premijerno prikazivanje koje je zakazano za prvu sedmicu novembra, moći će se kupiti od 17. oktobra 2017. godine



Predstavu producira Institut za muziku, teatar i multimediju u saradnji s Udruženjem iMTM, Narodnim pozorištem Sarajevo i Udruženjem Kurser, a sponzori su Ministarstvo za kulturu i sport KS, Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, Raiffeisen bank. Medijski sponzori su Klix.ba, Oslobođenje, Antena Sarajevo i Europlakat.