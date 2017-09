Nakon kratke ljetne pauze, ekipa mjuzikla "Flashdance" koji će premijerno biti prikazan u prvoj sedmici novembra intenzivno je počela s uvježbavanjem koreografije. Kako naglašavaju naši sagovornici, reditelj Riad Ljutović i koreografkinja Samra Mlinar-Mandić, probe iziskuju punu fizičku spremnost i aktivne pripreme jer se radi o najzahtjevnijem pozorišnom radu.

Ekipu smo zatekli u opuštenoj atmosferi u Narodnom pozorištu dok su se spremali da na maloj sceni počnu vježbati koreografiju. Riad i Samra do u detalje su obrazlagali scenografiju i razmjenjivali zamisli.



Nakon što je mjuzikl "Annie" pod Ljutovićevom palicom doživio veliki uspjeh, ovaj reditelj je angažovan je i za "Flashdance", koji se radi prema plesnom filmskom hitu iz 1983. godine. Riad naglašava specifičnost mjuzikla u odnosu na drugačije pozorišne komade.



"Pripreme za ovakvu vrstu predstave su vrlo zahtjevne, to je jedna druga vrsta rada u odnosu na običnu dramsku predstavu koju inače radimo i koja je po meni jednostavnija. Glumci moraju da plešu, pjevaju i glume u isto vrijeme i to je zaista vrlo komplikovano za sve učesnike u sceni. Međutim, svi se trudimo da to uradimo što bolje i zato pripreme traju dugo", rekao je Riad, dodavši kako će pratiti originalnu priču, ali će novim idejama dati i vlastiti pečat.



Kako se radi o mjuziklu, nastojat će scenu urediti tako da izgleda što bogatija i glamuroznija.



"Pravimo veliki projekt za koji mislim da će odjeknuti kad bude gotov i mislim da će publici biti veoma interesantan, da će svi doći zbog sjajne muzike, a naravno i zbog sjajnih mladih glumaca", kazao je Ljutović i dodao da se odlično slaže s ekipom jer su već ranije zajedno radili na nekim projektima.



Samra Mlinar-Mandić kaže kako će koreografija za ovaj mjuzikl biti kompleksnija i zahtjevnija u odnosu na prethodna četiri mjuzikla na kojima je radila. Uključit će elemente raznih plesnih tehnika i bit će mnogo iznenađenja za publiku.



"Budući da je koreografija najteži segment mjuzikla, pripreme iziskuju punu fizičku spremu glumaca i aktivne pripreme. Mjuzikl je najkompleksnija muzičko-scenska forma jer se ples, pjevanje i gluma uklapaju u jedno. Zahtjevno je postavljati koreografiju za mjuzikle jer u obzir morate uzeti to da se uz ples mora i pjevati, a koraci trebaju opisivati riječi pjesme. Upravo zbog toga je i veliki izazov za mene kojem se radujem", rekla je Samra kojoj asistira i Anja Curkovic iz plesne grupe FreshGeneration.



Za kraj je rekla kako vjeruje da će "Flashdance" biti još jedan mjuzikl koji će puniti pozorište i o kojem će se dugo sa oduševljenjem pričati.



"Flashdance" je peti mjuzikl u produkciji Instituta za muziku, teatar i multimediju (iMTM). Prethodni "Briljantin", "Footloose", "Prljavi Ples" i "Annie" izvođeni su u Sarajevu, Zenici i u Slavenskom Brodu i oduševili su publiku.