Ostalo je još nekoliko sati do početka svečane ceremonije dodjela Oscara u Los Angelesu. Svi željno iščekuju i nadaju se da će "Zlatni kip" otići u ruke njihovih favorita. Dok čekamo zvijezde na crvenom tepihu slijedi nekoliko zanimljivih činjenica o ovoja prestižnoj nagradi.

- Najmlađa osoba koja je dobila Oscar bila je petogodišnja Shirley Temple. Bio je to počasni Oscar kojeg je dobila 1934. godine.- Najmlađa glumica koja je dobila pravog Oscara bila je desetogodišnja Tatum O'Nea za ulogu u filmu "Paper Moon" u kategoriji najbolja sporedna glumica (1974.). Najstariji glumac je bio Goerge Burns koji je dobio Oscara za najboljeg sporednog glumca u filmu "The Sunshine Boys" koji je tada imao 80 godina, a najstarija glumica je bila Jessica Tandy koja je dobila Oscara za najbolju glumicu za ulogu u filmu "Driving Miss Daisy". Imala je 81 godinu.- Ime nagradi je dala Margaret Herrick, bibliotekarka i voditeljica odjela za print, grafiku i istraživačke materijale Akademije filmskih umjetnosti i nauke. Kada je govorila o kipu 1931. godina kazala je kako izgleda poput njenog ujaka Oscara (Oscar Pierce). Tako je odlučeno da će se nagrada zvati Oscar.- Statua Oscara je teška oko tri kilograma i visoka oko 34 centimetra.- Najveći broj nagrada osvojio je Walt Disney, čak 26.- Greer Garson je držala najduži govor ikada pri preuzimanju nagrade. Kada je 1942. godine dobila nagradu za najbolju glumicu za ulogu u filmu "Mrs. Miniver" govorila je između 5,5 i sedam minuta (prema različitim izvorima).- Tri filma koja su osvojila 11 Oscara na jednoj ceremoniji, u različitim kategorijama, su "Lord of the Rings: Return of the King" (2003.), "Titanic" (1997.) i "Ben-Hur" (1959.).- Meryl Streep je rekorderka po broju nominacija za Oscara. Nominovana je 13 puta.- Fran Walsh je jedina žena koja je dobila tri Oscara u jednoj godini - za najbolju sliku, adaptirani scenarij i originalnu pjesmu za film "The Lord of the Rings: The Return of the King" (2003).- Marlon Brando i Robert De Niro su dobili Oscara za istu ulogu. Brando je bio Don Vito Corleone 1972. godine, a De Niro 1974. godine. Ovo je bio jedini put da su dvije osobe dobile nagradu za istu ulogu.- Hattie McDaniel je bila prva tamnoputa glumica koja je dobila Oscara za ulogu u filmu "Gone with the Wind" (1939.).- Dvije najpoznatije holivudske porodice koje već tri generacije zaredom dobijaju Oscara su porodica Huston (Walter, John i Anjelica), i porodica Coppolas (Sofia, Carmine i Francis Ford)- Pjesma "I Need to Wake Up" iz filma "An Inconvenient Truth" (2006.) je jedina pjesma iz dokumentarnog filma koja je dobila Oscara za originalnu pjesmu. Film je pobijedio i u kategoriji dokumentarnih filmova.Dodjela Oscara počinje u 17:30 sati po lokalnom vremenu, a u 2:30 ujutro po srednjoevropskom vremenu.Gone with the Wind